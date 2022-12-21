Steinmeier Çin'i arabuluculuğa çağırdı: Savaşı durdurun!

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirme çağrısında bulundu.

CNN’de yer alan haberlere göre Steinmeier, Rus birliklerinin geri çekilmesi şartıyla "savaşın sona ermesinin Çin ve Avrupa'nın ortak çıkarının" olacağının altını çizdi.

Bir saatlik görüşme sırasında Almanya Cumhurbaşkanı, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılığını yineledi.

Avrupa'nın Rusya'nın tehditlerinden geri adım atmayacağını ve enerji krizine karşı önlem aldığını söyledi. Ayrıca Steinmeier Şi'ye "Rusya’nın nükleer tehditlerini açıkça reddettiği için" teşekkür etti.

Uzmanlar Çin’in böyle bir nüfuzunun olmadığı görüşünde. Çin’in uluslararası konular ve diplomaside olan tutumu diğer ülkelerin eleştiri merceği altında. Putin’in Şi ile bu konuda ikna olabilme ihtimali oldukça düşük olarak yorumlanıyor.

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ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİ SÜRECİ NASIL ETKİLİYOR?

Son yıllarda Pekin, Moskova’yı Washington’a karşı bir ortak olarak görüyor. Tek başına ABD’yi dengelemekte zorlanan Çin, Rusya ile ABD karşısında dayanışmayı ön plana çıkarıyor. Diğer taraftan Çin ve Rusya’nın coğrafi ve tarihi bakımdan önemli rekabet alanlarına sahip olduğu da biliniyor.

Ayrıca ABD ve Rusya arasında yaşanan rekabet Çin açısından fırsatlar da sunuyor. Bu durumun Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları döneminde bazı yansımaları görüldü. Dünyanın Ukrayna’ya odaklandığı süreçte Çin, Tayvan konusunda daha net ve sert mesajlar vermeye başladı.

Ancak Rusya’nın bu konuda çok fazla taviz vermeyerek iş birliğinde liderliği elinde tutmak istediği görülüyor.

AVRUPA SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinde kriz her geçen gün büyürken gaz ve elektrik faturalarındaki rekor artışlar kıtadaki haneler ve işletmeler üzerinde baskı yaratıyor.

Ukrayna'daki savaştan önce AB'nin çoğuna gaz sağlayan Rusya gaz akışını kesintiye uğratarak Avrupa’yı soğuk geçecek bir kışa mahkum etti. Avrupa artık savaşın sonuçlanarak enerji krizinin anlaşmalar yoluyla sona erdirilmesini istiyor.