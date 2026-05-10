Starmer ‘görevdeyim’ dese de partide istifa çağrıları var

Perşembe günü yapılan yerel seçimlerde 1400’den fazla belediye meclis sandalyesi kaybeden parti, yüzyıla yakın süredir domine ettiği Galler’de seçim yenilgisi yaşadı, İskoçya’daki temsil gücü de geriledi. Buna karşılık Nigel Farage liderliğindeki popülist Reform UK seçimlerin en büyük çıkışını yapan parti oldu. Yeşiller ve bölgesel milliyetçi partiler de İşçi Partisi tabanından önemli ölçüde oy aldı.

‘HALK SENDEN NEFRET EDİYOR’

Seçim sonuçlarının ardından parti içinden Starmer’e yönelik eleştiriler açık istifa çağrılarına dönüştü. BBC’ye konuşan bazı İşçi Partili milletvekilleri, seçmenin “İşçi Partisi’nden değil doğrudan Keir Starmer’den nefret ettiğini” savunurken, Starmer’in partiyi bir sonraki genel seçime taşıması halinde “yenilginin kaçınılmaz olacağını” söyledi. Baskı yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmadı. İşçi Partisi’nin en büyük finansal destekçileri arasında bulunan bazı sendikalardan da istifa çağrıları yükseldi. İngiliz medyasına göre parti içindeki temel eleştiri, seçmenin ekonomik sorunlar ve göç başta olmak üzere birçok konuda İşçi Partisi yönetimini etkisiz bulması.

KABİNE DESTEK VERİYOR

İstifa çağrılarına rağmen kabinedeki üst düzey isimler şimdilik Starmer’e açık destek veriyor. Ancak İngiliz basınına göre Starmer’in liderliğinin kamuoyu önünde tartışılmaya başlamasının bundan sonra yaşanacak her krizi İngiliz Başbakan için gerçek bir tehdide dönüştürebilir.