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Starmer bugün bırakacak iddiası

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#Keir Starmer#İngiltere#İşçi Partisi
Starmer bugün bırakacak iddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:00

GÜNLERDİR Başbakan Keir Starmer etrafındaki istifa baskısının gündemde olduğu İngiltere’de Starmer’in bugün görevi bıraktığını açıklayacağı iddia edildi.

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Mayıs ayındaki yerel seçimlerde iktidardaki İşçi Partisi’nin yaşadığı hezimetin ardından ortaya çıkan tartışmalar, Manchester Belediye Başkanı Andy Burhnham’ın Makerfield ara seçimleriyle parlamentoya dönmesi sonrasında şiddetlenmişti. Aşırı sağcı Reform UK’in yükselişi önünde İşçi Partisi çevrelerinde “kurtarıcı” olarak görünen Burnham ise haberlere göre partiden 200 vekilin desteğini aldı. Liderlik yarışını başlatmak için 81 vekilin imzası yetiyor. Ancak İngiliz basını Starmer’a kabinenin içindeki isimler dahil birçok kişiden partiyi yeni bir seçim süreciyle yıpratmamak adına görevden çekilmesi yönünde tavsiyeler geldiği haberleri çıkıyor. Son olarak Sky News’e göre, Starmer’a yakın isimlerden Dışişleri Bakanı Yvette Cooper özel bir görüşmede Başbakan’a istifasını açıklamasını söyledi. Starmer cephesinden şu ana kadar gelen sinyaller, “göreve devam edeceği” yönünde. Öte yandan İngiltere’deki liderlik krizine ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Dün sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, “Keir Starmer başbakanlıktan istifa edecek. İki çok önemli konuda -göç ve enerji- başarısız oldu. Kendisine esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

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#Keir Starmer#İngiltere#İşçi Partisi

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