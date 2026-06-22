Starmer bugün bırakacak iddiası

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Mayıs ayındaki yerel seçimlerde iktidardaki İşçi Partisi’nin yaşadığı hezimetin ardından ortaya çıkan tartışmalar, Manchester Belediye Başkanı Andy Burhnham’ın Makerfield ara seçimleriyle parlamentoya dönmesi sonrasında şiddetlenmişti. Aşırı sağcı Reform UK’in yükselişi önünde İşçi Partisi çevrelerinde “kurtarıcı” olarak görünen Burnham ise haberlere göre partiden 200 vekilin desteğini aldı. Liderlik yarışını başlatmak için 81 vekilin imzası yetiyor. Ancak İngiliz basını Starmer’a kabinenin içindeki isimler dahil birçok kişiden partiyi yeni bir seçim süreciyle yıpratmamak adına görevden çekilmesi yönünde tavsiyeler geldiği haberleri çıkıyor. Son olarak Sky News’e göre, Starmer’a yakın isimlerden Dışişleri Bakanı Yvette Cooper özel bir görüşmede Başbakan’a istifasını açıklamasını söyledi. Starmer cephesinden şu ana kadar gelen sinyaller, “göreve devam edeceği” yönünde. Öte yandan İngiltere’deki liderlik krizine ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Dün sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, “Keir Starmer başbakanlıktan istifa edecek. İki çok önemli konuda -göç ve enerji- başarısız oldu. Kendisine esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.