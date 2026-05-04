Star Wars gerçek mi oldu? Bilim dünyasını şaşırtan keşif

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 10:42

Astronomlar, Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine" gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti.

"Yıldız Savaşları Günü" olarak bilinen 4 Mayıs'ta yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları "apsidal ilerleme" olarak adlandırılan bir yöntem kullanarak birbirinin etrafında dönen ve tutulma oluşturan yıldızlar arasındaki salınımları inceledi.

Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, iki güneşli olması nedeniyle Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine"ne benzetilen 27 potansiyel gezegen keşfetti.

Dünya'dan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerinin ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi.

Çalışmanın bulguları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

