Stalin’in yıktığı kiliseye füze

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Tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinden bu yana Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı hedef alan Rusya, kentteki tarihi Ortodoks kilisesini vurdu. Kente önceki gece beş farklı türden 19 adet füze atıldı. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin kilise içinde olduğu belirtildi.

YENİDEN İNŞA EDİLMİŞTİ

UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 19’uncu yüzyıldan kalma kilise, 1936’da Sovyet lideri Josef Stalin’in kente yönelik saldırıları sırasında yıkılmıştı. Yeniden inşasına 1999’da başlanan ibadethane 2003’te hizmete açılmıştı. Kilise yönetimi, işgalin başında Moskova’dan bağımsızlığını ve Ukrayna’ya sadakatini ilan etmişti.

RUSYA ‘BİZ YAPMADIK’ DEDİ

Kilisenin vurulması sonrası gelen tepkiler üzerine Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı ilk açıklamada, “askeri tesisleri” hedef aldıklarını, buralarda kendilerine yönelik “terör eylemleri hazırlandığını” iddia etti. Daha sonraki açıklamada ise katedrali vurduklarını yalanlayan bakanlık, binanın muhtemelen “Ukrayna uçaksavar füzesinin düşmesi sonucu” yıkıldığını savundu.

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‘KARŞILIĞI HİSSEDİLECEK’

UNESCO, saldırıyı “küstah” olarak nitelendirerek kınarken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bu asla unutulmayacak ve affedilmeyecek bir savaş suçu” ifadeleri yer aldı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de “İntikamını alacağız, karşılığını Ruslar hissedecek” tehdidinde bulundu.

WAGNER ‘POLONYA GEZİSİ’ İSTİYOR

- Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Wagner üzerinden sınır komşusu Polonya’yı tehdit etti. Arabulucu olduğu geçen ayki Wagner isyanından sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Lukaşenko, Varşova’yı endişelendirecek açıklamalarda bulundu. İkili görüşme sırasında Putin’e gülümseyerek, “Batıya gitmek istiyorlar, benden Varşova’ya bir gezi için izin istiyorlar” diyen Lukaşenko, “Tabii elbette onları Belarus merkezinde tutuyorum” şeklinde konuştu.

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Aleksander Lukaşenko - Vladimir Putin

‘STALİN’İN HEDİYESİ’

Lukaşenko’nun çıkışı Putin’in “Günümüz Polonya’sının batı toprakları, Stalin’in Polonyalılara armağanıdır” şeklindeki açıklamasından iki gün sonra geldi. Belarus’un sınır komşusu Polonya, artan tehditler üzerine geçtiğimiz günlerde sınır bölgesine ilave kuvvet yığdı. Lukaşenko, Putin’le toplantısında bu hareketliliği yakından izlediklerini de belirtti.