Stalin Moskova’yı yıkacakmış

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi SOVYET diktatör Jozef Stalin’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Moskova’ya girmesi halinde, aralarında Bolşoy Tiyatrosu ve St Basil Katedrali’nin de bulunduğu bin 200 binayı havaya uçurmayı planladığı ortaya çıktı.

Rus askeri istihbaratının 90 yılını sergilemek üzere açılan sergide yer alan gizli Sovyet belgelerine göre, Stalin, 1941 baharında başkentinin 30 km yakınına kadar ilerleyen Nazilerin şehre girme ihtimaline karşı, "Moskova Planı"nı hazırladı. Kapsamlı plana göre özel bir motorize tugay kurularak şehrin bütün önemli binalarına ve altyapı tesislerine bombalar ve bubi tuzakları yerleştirildi. Bolşoy Tiyatrosu’ndaki balerinlere, işgalci Nazi askerlerine kutlamalar sırasında sürpriz saldırı düzenlemeleri için elbombaları verildi. Hatta besteci Lev Knipper, Adolf Hitler’i öldürecekti.