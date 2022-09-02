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Sri Lanka'nın firari eski Devlet Başkanı Rajapaksa ülkesine döndü

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#Sri Lanka#Gotabaya Rajapaksa#Ekonomik Kriz
Sri Lankanın firari eski Devlet Başkanı Rajapaksa ülkesine döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 22:49

Sri Lanka'da protestoların ardından ülkeyi terk eden eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkesine döndü.

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Sri Lanka'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar sonrasında ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkesine döndü. Rajapaksa'nın başkent Colombo'nun 32 kilometre kuzeyinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı'na gece yarısı iniş yaptığı öğrenildi. Sri Lanka basınında yer alan haberlerde, protestolar sırasında sarayının basılmasının ardından askeri uçakla ülkeden kaçan Rajapaksa'nın Tayland'dan Sri Lanka'ya döneceği belirtilmişti. Rajapaksa'nın güvenlik endişesi nedeniyle hükümet tarafından sağlanacak bir konutta kalacağı açıklanmıştı.

UÇAKLA ÜLKEDEN KAÇMIŞTI

Sri Lanka'da patlak veren ekonomik krizin ardından başlayan protestolarda eski devlet başkanı Rajapaksa protestoların bir numaralı hedefi olmuştu. Başkanlık sarayının basılmasının ardından askeri bir uçakla ülkeyi terk eden Rajapaksa önce Maldivler’e ardından da Singapur’a gitmişti. İstifasını e-posta yoluyla Sri Lanka parlamentosuna yollayan Rajapaksa'nın, son olarak siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere Tayland'da olduğu kamuoyuna yansımıştı. Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici devlet başkanı olan başbakan Ranil Wickremensinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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#Sri Lanka#Gotabaya Rajapaksa#Ekonomik Kriz

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