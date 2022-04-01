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Sri Lanka'da Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutuna saldırı

#Siri Lanka#PROTESTO#Devlet Başkanı
Sri Lankada Devlet Başkanı Rajapaksanın konutuna saldırı

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da ekonomik krizi protesto eden göstericiler, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın özel konutuna saldırdı. Şiddet olaylarının yaşandığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 54 kişi tutuklandı.

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Uzun süredir ekonomik krizin yaşandığı ada ülkesi Sri Lanka'da hükümetin akaryakıt ithalatını karşılayacak yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle günde 13 saate varan elektrik kesintileri halkı yeniden sokağa döktü.

Protestocular, krizden sorumlu tuttukları Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkent Colombo'daki özel konutu yakınlarında toplandı. Barışçıl bir şekilde başlayan protesto, bazı göstericilerin polis barikatını aşarak Rajapaksa'nın konutuna saldırılarda bulunmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

Duruma müdahale eden polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, göstericiler ise polise taşla karşılık verdi. Çıkan olaylar nedeniyle başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lankada Devlet Başkanı Rajapaksanın konutuna saldırı

"ÇOK SAYIDA ARAÇ PROTESTOCULAR TARAFINDAN YAKILDI"

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Polis Sözcüsü Nihal Thalduwa, "Dün gece yaşanan huzursuzluk nedeniyle 54 kişiyi tutukladık. İki otobüs, bir polis aracı ve çok sayıda motosiklet de dahil olmak üzere orduya ve polise ait araçlar protestocular tarafından yakıldı" dedi.

5 polis memurunun yaralandığını ve hastanede olduğunu söyleyen Thalduwa, protestocular arasında yaralanan olmadığını aktardı. Protestocular "ülkede anarşi çıkarmaya çalışan aşırılık yanlıları" olarak nitelendirildi.

Ülkede akaryakıt sıkıntısının yanı sıra gıda maddeleri ve ilaçlara da erişim sıkıntısı yaşanıyor.

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#Siri Lanka#PROTESTO#Devlet Başkanı

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