Sri Lanka’da akılalmaz kriz! Koronadan beter olacak: Ülkede ilaç kalmadı

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Güney Asya'da bir ada ülkesi olan Sri Lanka görülmemiş bir insani krizle karşı karşıya. Ülkede çok kısa bir süre içinde artık acil ameliyatların bile yapılamayacak duruma gelineceği ve yaşanan bu durumun akılalmaz sonuçları olacağı açıklandı.

Ekonomik çöküş sebebiyle protestoların devam ettiği ülkede doktorlar artık hayat kurtaracak ve acil durumlarda kullanılması gerekecek ilaçların bile bulunmadığını ve bu durumun yaratacağı sonucun ve ölümlerin korona salgınının yol açtığından bile kötü olacağını söylüyor.

ACİL AMELİYATLAR BİLE YAPILAMAZ!

1948 yılındaki bağımsızlık ilanından beri en kötü günlerini geçiren ülkede gıda, petrol ve ilaçlar artık neredeyse tükenme durumuna gelirken uzun süreli enerji kesintilerinin de devreye girmesiyle halk adeta perişan olmuş halde.

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Sri Lanka Tıp Birliği ülkede hayati önemdeki ilaçlara ve ithal tıbbi ekipmana artık ulaşım olmadığını açıkladı.

Başkent Colombo'daki göstericilere ekmek dağıtan bir adam

Öte yandan ülkedeki rutin ameliyatlar geçen ay durdurulmuştu. Buna sebep olarak da anestezi malzemelerinin yokluğu gösterildi. Ancak Sri Lanka Tıp Birliği artık acil yapılması gereken ameliyatların bile gerçekleştirilemeyeceği uyarısını yaptı.

ÖLÜ SAYISI KORONAVİRÜS SALGININI GEÇEBİLİR

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya bir mektup yazarak “Çok zor seçimler yapmak zorunda kaldık. Kimin tedavi alabileceği ve kimin tedavisinin erteleneceğine karar vermek zorunda kaldık. Eğer tedarikler gerçekleşmezse ve hemen ilaç ve malzeme stoklarımız yenilenmezse ölü sayısı koronavirüs salgınını geçecektir.” diyen doktorlar durumun ciddiyetini böyle tarif etti.

Sri Lanka’da, ekonomik durumun kötüleşmesinden sorumlu tutulan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifası için protesto gösterileri yapılmaya devam ediyor.

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Ülkenin önde gelen iş insanları da aynı şekilde istifa talebinde bulunurken Sri Lanka’nın bir türlü çözülemeyen kronik petrol sıkıntısının ülkenin düze çıkmasına engel olduğunu söylüyorlar.

Gotabaya Rajapaksa yönetimi ise tavan yapan gıda fiyatları ve ülkenin parasının değerinin sadece geçen ay üçte bir oranında değer kaybetmesini öne sürerek IMF’den yardım talep etti.

IMF’DEN YARDIM TALEP ETTİLER

Maliye Bakanlığı yetkilileri ise ülke içindeki hissedarların ve kredi kuruluşlarının ellerini taşın altına sokarak krizden çıkış için yardım etmesi gerektiği görüşünde.

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Yeni Maliye Bakanı Ali Sabry parlamentoda yaptığı konuşmada IMF’den önümüzdeki üç yıl için 3 milyar dolarlık bir yardım alacaklarını ve Sri Lanka’nın borç dengesini düzenleyeceklerini açıkladı.

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Sri Lanka’da yaşanan ekonomik kriz ülkede neredeyse hiç yabancı para kalmamasıyla birlikte ödenemeyen 51 milyar dolarlık dış borç ile birlikte tırmandı. Üzerine gelen koronavirüs krizi ve yara alan turizm sektörünün de çöküşüyle birlikte ülke ekonomisi hiç görmediği ölçüde büyük bir yara almış oldu.

Sri Lanka halkı geceleri bile eylem alanlarını terk etmiyor

Ekonomistler Sri Lanka’nın yıllardır kötü yönetilmesinden kaynaklanan krizlerin sürekli borç alma ve yanlış uygulanan vergi kesintilerinin sonucu olduğuna inanıyor.

GEÇEN HAFTA CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTUNA SALDIRI OLDU

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da ekonomik krizi protesto eden göstericiler, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın özel konutuna saldırdı. Şiddet olaylarının yaşandığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 54 kişi tutuklandı.

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Uzun süredir ekonomik krizin yaşandığı ada ülkesi Sri Lanka'da hükümetin akaryakıt ithalatını karşılayacak yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle günde 13 saate varan elektrik kesintileri halkı yeniden sokağa döktü.

Protestocular, krizden sorumlu tuttukları Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkent Colombo'daki özel konutu yakınlarında toplandı.

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Barışçıl bir şekilde başlayan protesto, bazı göstericilerin polis barikatını aşarak Rajapaksa'nın konutuna saldırılarda bulunmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

Duruma müdahale eden polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, göstericiler ise polise taşla karşılık verdi. Çıkan olaylar nedeniyle başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka'da yaşanan sefaletin boyutu giderek büyüyor... Yakında birçok hayat kaybedilebilir

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"ÇOK SAYIDA ARAÇ PROTESTOCULAR TARAFINDAN YAKILDI"

Polis Sözcüsü Nihal Thalduwa, "Dün gece yaşanan huzursuzluk nedeniyle 54 kişiyi tutukladık. İki otobüs, bir polis aracı ve çok sayıda motosiklet de dahil olmak üzere orduya ve polise ait araçlar protestocular tarafından yakıldı" dedi.

5 polis memurunun yaralandığını ve hastanede olduğunu söyleyen Thalduwa, protestocular arasında yaralanan olmadığını aktardı. Protestocular "ülkede anarşi çıkarmaya çalışan aşırılık yanlıları" olarak nitelendirildi.