Sri Lanka Cumhurbaşkanı, Sultanahmet'i gezdi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Sri Lanka Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa Sultanahmet'i gezdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rajapaksa, eşi Shiranthi Rajapaksa ve beraberindeki heyetle birlikte öğle saatlerinde Ayasofya Müzesi'ne geldi.



Burada Müze Müdürü Mustafa Akkaya tarafından kapıda karşılanan konuk Cumhurbaşkanı rehber eşliğinde müzeyi gezdi. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, daha sonra Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı Müzesi'ne de gitti.



Rajapaksa'nın bu iki ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.