Srebrenitsa soykırımına katılan Sırp savaş suçluları için iddianame hazırlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 15:39

Bosna Hersek Savcılığı, 1995'teki Srebrenitsa soykırımına katıldığı düşünülen 3 eski Sırp asker hakkında iddianame hazırladı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'da, Sırp Cumhuriyeti Ordusuna (VRS) bağlı 3 eski asker Dragan Jevtic, Slavko Bogicevic ve Damjan Lazarevic için iddianame hazırlandığı kaydedildi.

Eski Sırp askerlerin Srebrenitsa'da işlenen soykırım suçuna dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, şüphelilerin 1995'te öldürülen binlerce Boşnak sivil için toplu mezarları kazdıkları, daha sonra cesetlerin yerlerini değiştirdikleri bildirildi.

Açıklamada, şüphelilere ilişkin Bosna Hersek Ceza Kanunu gereği "soykırım" suçundan iddianame hazırlandığı ifade edildi.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgelerde, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitlerinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

