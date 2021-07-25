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Dünya
Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Srebrenica soykırımını inkâr yasaklandı

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Srebrenica soykırımını inkâr yasaklandı

Bosna Hersek’te barış anlaşmasının uygulanmasını izleyen uluslararası yetkili olan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Srebrenica soykırımını inkârı suç sayan bir yasa çıkardı.

Buna göre, uluslararası mahkemelerde veya Bosna Hersek Mahkemesi’nde kanıtlanmış Srebrenica gibi soykırım, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını inkâr, yüceltme, önemsizleştirme veya aklamaya çalışan kimselerin, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Boşnaklar yasayı memnuniyetle karşılarken, ülkedeki Sırpların ve komşu Sırbistan’ın tepkisine neden oldu. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, “Soykırımın inkârı ve savaş suçlularının yüceltilmesi, güven ve barışa ciddi şekilde zarar veren bir mekanizmadır” dedi. Konsey’in Sırp üyesi Milorad Dodik ise yasayı reddettiklerini, Inzko’nun böyle bir yetkisi olmadığını savundu. Dayton barış anlaşmasının gözlemcisi olarak ülkede bulunan ve BM’ye rapor sunan yüksek temsilcinin yasa çıkarma dahil geniş yetkileri bulunuyor. 1995 Temmuz ayında 8.372 Boşnak erkeği ve genci katledilmişti.

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