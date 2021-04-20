Sputnik V aşısında bir ilk! Arjantin üretime başladı

Arjantin basınında çıkan habere göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Arjantinli ilaç şirketi Richmond Labaratuvarları işbirliğinde Sputnik V'in Arjantin'deki ilk üretiminin yapıldığını duyurdu. Böylece Arjantin, Latin Amerika'da Sputnik V'i üretmeye başlayan ilk ülke oldu.

Üretilen aşıların kontrol edilmek üzere Rusya'da Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsüne gönderileceği ve Arjantin'de büyük ölçekli üretimin haziranda başlayabileceği açıklandı.



ACİL KULLANIM ONAYI VEREN İLK ÜLKE



Arjantin'de üretimi yapılacak Sputnik V aşılarının, Latin Amerika'daki ülkelere ihraç edileceği bildirildi. Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin, Latin Amerika'da Sputnik V aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke olmuştu. Ülkeye şu ana kadar getirilen yaklaşık 9 milyon doz aşıdan 5 milyondan fazlasını Sputnik V oluşturuyor. Arjantin'de bugüne kadar 2,7 milyon kişide görülen Kovid-19, 59 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu.

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