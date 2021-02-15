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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Sputnik V aşısı Kazakistan'da onay aldı

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Sputnik V aşısı Kazakistan'da onay aldı
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Rusya'nın geliştirmiş olduğu Sputnik V aşısı Kazakistan sağlık otoritesince onaylandı. Tüm dünya genelinde böylece 27 ülke Sputnik V aşısını tescil etmiş oldu.

Kazakistan, üretilen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V’nin ülkede kullanımını onayladı.

Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan’ın Kovid-19’a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) Rus aşısını tescil eden 27. ülke olduğu bildirildi.

Açıklamada, Karagandı İlaç Kompleksinde üretilen Sputnik V aşısının kullanımına ilişkin işlemlerin de tamamlandığı ve kayıt belgesi için Kazakistan Sağlık Bakanlığına başvuru yapıldığı kaydedildi.

Kazakistan, söz konusu komplekste şubat sonuna kadar 90 bin doz Sputnik V aşısını üreterek ülke genelinde dağıtmayı planlıyor.

Ülkeye ilk etapta Rusya’dan yaklaşık 20 bin doz Sputnik V aşısı getirilmiş, daha sonraki aşamalarda ise ülkede üretilen aşının kullanılacağı açıklanmıştı.

Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Sputnik V’nin Kazakistan’daki Karagandı İlaç Kompleksinde üretilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

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