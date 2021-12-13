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SPD’nin yeni lider kadrosu belli oldu

#Almanya#SPD#Serpil Midyatlı
SPD’nin yeni lider kadrosu belli oldu

Almanya’da 16 yıl sonra yeniden iktidarın başına geçen Sosyal Demokrat Parti (SPD) yeni liderlerini de belirledi.

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Türk asıllı Serpil Midyatlı eşbaşkan yardımcısı oldu. Ağırlıklı olarak dijital ortamda yapılan ve Berlin’deki fuar alanındaki bir salonda yöneticiler ile bazı delegelerin de hazır bulunduğu kongrede partinin Eşbaşkanı Saskia Esken koltuğunu korurken, Genel Sekreter Lars Klingbeil yeni eşbaşkan seçildi. 2019 yılından beri eşbaşkan olan Saskia Esken, 606 delegeden 465’inin desteğiyle yeniden seçilmeyi başardı. 2017 yılından beri SPD Genel Sekreteri olarak görev yapan Lars Klingbeil ise 523 delegenin “evet” oylarıyla yeni eşbaşkan oldu. Esken delegelerin yüzde 76.7’sinin, Klingbeil da yüzde 86.3’ünün desteğini aldı.

BEŞ YARDIMCI SEÇİLDİ

Federal İmar İskan Bakanı Klara Geywitz, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Kuzey Ren Vestfalya SPD Eyalet Teşkilatı Başkanı Thomas Kutschaty, Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı ve Saarland Eyalet Teşkilatı Başkanı Anne Rehlinger de eşbaşkan yardımcısı seçildi. Geywitz’e 594 delegeden 481’i, Heil’a 526’sı, Kutschaty’ye 503’ü, Türk kökenli Midyatlı’ya 509’u ve Rehlinger’e 539’u destek verdi. Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz kongrede yaptığı konuşmada, “2020’li yılları biz şekillendireceğiz. Almanya için, ülkemiz için, insanlarımız için çok iyi şeyler yapacağız” dedi.

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#Almanya#SPD#Serpil Midyatlı

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