SPD’li vekillerden Merz’e kötü sürpriz: ‘Destek vermeyeceğiz’

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Almanya’da yayınlanan haftalık gazetelerden “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, SPD Federal Meclis Grubu’ndan en az 8 milletvekilinin CDU lideri Friedrich Merz’in başbakan olmasına karşı olduğuna yer verdi. 630 sandalyeli Alman meclisine CDU/CSU 208, SPD ise 120 vekil sokmayı başardı. Başbakan olmak için 316 oy alması gereken Merz’i 8 milletvekilinin vetosu etkilemeyecektir ancak bu sayı 13’ü bulursa Alman siyasetçinin başbakanlık planları suya düşebilir. CDS/CSU ve SPD heyetlerinin koalisyon için geçen hafta yaptığı istikşafi görüşmelerin “olumlu, ılımlı ve

güvenli bir atmosferde geçtiği” belirtilirken, Alman kamuoyunun da bu koalisyonu destekleyeceği aktarılıyor. Kamuoyu araştırma şirketi INSA tarafından yapılan son ankete göre Almanların yüzde 52’si CDU/CSU ile SPD’nin ortaklık etmesine destek veriyor. Ankete katılanların yüzde 32’si bu koalisyona karşı, yüzde 16’sı ise kararsız.

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ALMAN KOMUTANDAN ZORUNLU ASKERLİK ÇAĞRISI

Almanya ordusundan Korgeneral Harald Gante, ülkenin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için askerlik hizmetini yeniden başlatması gerektiğini söyledi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Gante, Alman ordusunun görevlerini yerine getirmek için gönüllülük esasına dayalı sistemin yeterli olmayacağını söyledi. “Bugün iç güvenlik, ulusal ve ittifak savunması alanında ele almamız gereken tüm ek görevler, önemli ölçüde daha fazla personel olmadan işe yaramayacak. Bu da yalnızca zorunlu askerlikle halledilebilir” diyen Gante, Alman ordusunun Rusya’ya karşı caydırıcılığının olması gerektiğini söyledi.

Alman ordusunun bu yıl 2 bin 500 yeni askeri eğiteceğini hatırlatan Gante, asker sayısı kadar askeri altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğunu vurguladı. Almanya’nın görevi bırakmaya hazırlanan mevcu hükümetinin savunma bakanı Boris Pistorius, zorunlu askerlik hizmetinin gerekli olacağını defalarca söylemiş; bir sonraki Alman hükümetine liderlik etmesi beklenen muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU), zorunlu askerliğe yeşil ışık yakmıştı.