SPD Eşbaşkanı Hürriyet’e konuştu: ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’

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Almanya’da hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Eşbaşkanı Lars Klingbeil, Türk-Alman ilişkilerini Hürriyet’e değerlendirdi. “Türkiye’ye ihtiyacımız var” diye konuşan Klingbeil SPD’li Başbakan Olaf Scholz’un Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için çaba gösterdiğini ve görüş ayrılıklarına karşın Türkiye’nin önemli bir partner olduğuna inandıklarını söyledi.

‘SIKI İŞBİRLİĞİ’ VURGUSU

Klingbeil, SPD’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımına destek vermesine karşın üyelik sürecinin 60 yıldır tamamlanmamış olmasıyla ilgili, “Tam üyelik perspektifinin mümkün olması için hep birlikte bir şeyler yapabiliriz. Her iki taraf da bu alanda çaba göstermeli” şeklinde konuştu. “Türkiye’nin yarıya yakını coğrafi olarak zaten Avrupa’dadır. Asya ve Arap bölgelerinde bir köprü kurucu olarak Türkiye’ye ihtiyacımız vardır” diyen Klingbeil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’da ve Ortadoğu’daki savaşlara son vermek için başından beri gösterdiği yoğun çabaya dikkat çekerek “Türkiye ile işbirliği yapmamız bizim çıkarımızadır. Avrupa’da uzun süre ‘Türkiye bizden bir şeyler bekliyor’ diye düşünülmesi bir hataydı. Bizim Türkiye’ye ihtiyacımız var. Ben bundan çok eminim. Bazı alanlarda görüş ayrılıklarımız olsa da Türkiye ile sıkı işbirliği içinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ ARTTI

Ukrayna’da ve Ortadoğu’da yaşananlarla ilgili olarak “Almanya ve Türkiye’nin birçok ortak noktası olduğunu” belirten Klingbeil, son gelişmelerle Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki önemi daha da arttığına dikkat çekti. Klingbeil, Avrupa’ya düzensiz göç konusunda Türkiye’nin katkılarının altını çizerek “Geri Kabul Anlaşması ile Türkiye Avrupa’ya düzensiz göçün engellenmesinde çok önemli katkılarda bulundu. Avrupa’ya gelen sığınmacı sayısında büyük ölçüde düşüş yaşandı. Bu alanda Türkiye ile şimdilerde de işbirliği yapmamız kaçınılmazdır” dedi.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI KORUYACAĞIZ

SPD lideri Klingbeil, SPD’nin devreye soktuğu ve çifte vatandaşlığa imkân veren Modern Vatandaşlık Yasası’nı korumaya kararlı olduklarını ifade etti. Önümüzdeki pazar günü yapılacak federal seçimlerde birinci parti olarak çıkması beklenen CDU/CSU’nun yasayı iptal etme hedefiyle ilgili “Uzun süredir bu ülkede yaşayan, ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olmalıdırlar. Bu uygulama doğrudur. SPD bu yasanın geçerli olarak kalmasında kararlıdır” diye konuştu.