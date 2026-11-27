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“Starmind” adı verilen sistemin, yapay zekâ alanında hızla artan bilgi işlem kapasitesi talebinin karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Uydu yerleştirme çalışmalarına en geç Kasım 2033’te başlanması planlanıyor. Şirketin Kasım 2035’e kadar izin verilen toplam uydu sayısının yüzde 10’unu; Kasım 2038’e kadar ise yüzde 50’sini yörüngeye yerleştirmesi şart koşuluyor. Öte yandan Amerikan Astronomi Topluluğu ve çevre kuruluşları, bu kadar büyük ve parlak uyduların gece gökyüzünü gözlemlemeyi imkânsız hale getireceği ve uzay enkazı riskini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.