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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 27.05.2020 - 23:47,Son Güncelleme:

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle ertelendi

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SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle ertelendi
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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, roketin fırlatılmasına dakikalar kala hava koşullarının yeterince elverişli olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle bugün fırlatma işlemini gerçekleştirmiyoruz." ifadesi kullanıldı ve bir sonraki denemenin ABD doğu saatine göre cumartesi günü 15:22'de yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Söz konusu törene katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump da Florida'ya gitmiş ve mekiğin fırlatılma işlemleri için yerini almıştı.

Böylece 9 yılın ardından ABD topraklarından dünya yörüngesine gönderilecek ilk insanlı uzay mekiği denemesi cumartesi gününe kalmış oldu.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firmasının "Crew Dragon" isimli uzay mekiği, iki astronotla birlikte Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonun'dan fırlatma için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Söz konusu mekikte NASA astronotları Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (9) görev yapıyordu.

Cumartesi yapılması planlanan uçuşun başarılı olması halinde, bundan sonraki insanlı uzay seferlerinin NASA'yı büyük bir maliyetten kurtaracağı kaydediliyor.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için, Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

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