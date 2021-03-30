MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSpaceX Starship dördüncü testinde de başarısız oldu
GeriDünya SpaceX Starship dördüncü testinde de başarısız oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Hürriyet Dış Haberler
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

SpaceX Starship dördüncü testinde de başarısız oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SpaceX Starship dördüncü testinde de başarısız oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX geçtiğimiz ay gerçekleştirilen uçuş testindeki başarısızlığının ardından, bir test uçuşu daha gerçekleştirdi. Gökyüzüne fırlatılan SN11 kalkıştan dakikalar sonra yere düştü.

Kameralara yakalanmayan test uçuşu ile ilgili gelen bilgiler arasında SpaceX şirketine ait SN11 prototipi uzay aracının Teksas, Boca Chica'daki SpaceX test merkezinden yerel saatle sabah 9.15'te 10 km havaya fırlatıldığı öğrenildi.
Fırlatmadan hemen önce uzay aracının motorlarından birinin devre dışı kaldığı belirtilirken, SN11 uzay aracının fırlatmadan birkaç dakika sonra düştüğü öğrenildi.

6
Space-X’in Türk mühendisi Musk’ı suçladı: Adada aç kaldık, köle gibi çalıştık
Space-X’in Türk mühendisi Musk’ı suçladı: 'Adada aç kaldık, köle gibi çalıştık'

NASASpaceFlight isimli internet sitesi açıkladığı verilerde 'Starship SN11'in sert bir şekilde düştüğünü iddia ederken, roketin kendi ekseninde önceki uçuşlara göre daha fazla havada kaldığını öne sürdü.

Uzay aracının düşüşü sırasında kurum içerisinde yapılan yayında anlık olarak verileri aktaran yorumcunun, 'Starship 11 geri gelmiyor, inişi beklemeyin. Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz' dediği iddia edildi.

SpaceXe büyük şok Deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti
SpaceX'e büyük şok! Deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi