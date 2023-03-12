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SpaceX kapsülü 5 ay sonra Dünya'ya döndü

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#Spacex#Uzay#Dünya
SpaceX kapsülü 5 ay sonra Dünyaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 16:26

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Dragon kapsülü, 5 ayın sonunda 4 astronotu ile Florida açıklarında güvenli bir şekilde denize iniş yaptı.

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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Dragon kapsülü, içindeki 4 astronotla birlikte Florida açıklarında denize güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 5 aylık görevi tamamlayan 2 ABD'li ve 1 Japon astronot ile 1 Rus kozmonot, yaklaşık 9 saatlik bir uçuştan sonra yerel saat ile 21.00 sıralarında Endurance adlı SpaceX kapsülü ile Dünya'ya ulaştı.

SpaceX kapsülü 5 ay sonra Dünyaya döndü

Crew-5 görevi çerçevesinde bilimsel çalışmalar yapmak üzere 6 Ekim'de Uluslararası uzay İstasyonu'na gönderilen ekip, 20 yıl sonra bir ABD uzay aracında uçan ilk Rus olan kozmonot Anna Kikina, yörüngeye gönderilen ilk Kızılderili kökenli astronot olan Nicole Aunapu Mann, NASA astronotu Josh Cassada ve tecrübeli Japon astronot Koichi Wakata'dan oluşuyordu.

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#Spacex#Uzay#Dünya

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