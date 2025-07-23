×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

SpaceX, 2 uyduyu yörüngeye gönderdi

Güncelleme Tarihi:

#Spacex#Falcon-9#Elon Musk
SpaceX, 2 uyduyu yörüngeye gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 05:35

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Lüksemburg merkezli küresel uydu işletmecisi SES’e ait O3b mPOWER 9 ve 10 uydularını Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde orta dünya yörüngesine gönderdi.

Haberin Devamı

Milyarder iş insani Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, "O3b mPOWER" görevini tamamladı. Lüksemburg merkezli küresel uydu işletmecisi SES’e ait O3b mPOWER 9 ve 10 uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saat ile 17:12’de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

YÜKSEK HIZDA İNTERNET SAĞLAYACAK

SpaceX’ten yapılan açıklamada, Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan "Just Read the Instructions" adlı platforma iniş yaptığı bildirildi. Görev kapsamında yörüngeye gönderilen ve Boeing tarafından üretildiği bilinen O3b mPOWER uydularının, SES’in dünyanın farklı kesimlerine yüksek hızda internet sağlamayı amaçlayan küresel geniş bant sisteminin parçası olarak hizmet vereceği açıklandı. SpaceX’in "O3b mPOWER" görevi kapsamında dün gerçekleştirmeyi hedeflediği fırlatma, olumsuz hava şartları nedeniyle son anda ertelenmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spacex#Falcon-9#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!