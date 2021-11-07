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Space X'ten şoke eden haber! Tuvaleti bozulan mekikte astronotlara bez bağlayın talimatı!

#Space X#Astronot#Uluslararası Uzay İstasyonu
Space Xten şoke eden haber Tuvaleti bozulan mekikte astronotlara bez bağlayın talimatı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) kapsülde bilimsel çalışmalar yapan astronotların başına gelenler dünya basınında manşet oldu. UUİ'de görev alan ve bugün SpaceX'in Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanan astronotlardan tuvaleti kullanmamaları istendi. Astronotlara bunun yerine yapmaları için yollanan talimat ise tartışma yarattı.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) kapsülde bilimsel çalışmalar yapan ve bugün dünyaya dönmeleri beklenen astronotlar yolda tuvaleti kullanamayacak. zira kapsülün tuvaleti günler önce bozuldu ve astronotlara tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri için altlarına bez bağlamaları söylendi!

NASA astronotu Megan McArthur durumu "standart altı ancak idare edilebilir" sözleriyle değerlendirirken onunla birlikte kapsülde olan 3 görev arkadaşı da kapsülün kapıları kapanıp yarın sabah dünyaya ulaşana kadar 20 saat boyunca zor anlar geçirecek.

McArthur, yörüngeden dünyayla düzenledikleri basın toplantısında soruları "Uzay yolculuğu birçok zorlukla dolu olabilir. Bu da o durumlardan biri. Üstesinden gelip görevimizi tamamlayabileceğiz." diyerek cevapladı.

Uçuşta NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur'un yanı sıra Japon Uzay Ajansı'ndan Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet yer alıyor.

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Elon Musk'ın CEO'su ve kurucusu olduğu uzay firması SpaceX, eylülde düzenlenen Inspiration4 uçuşunda tuvalette idrar sızıntısı olduğunu açıklamıştı. SpaceX, gelecekteki uçuşlarda sızıntıları önlemek için tuvaletleri yeniden tasarlamıştı.

Space Xten şoke eden haber Tuvaleti bozulan mekikte astronotlara bez bağlayın talimatı

Astronotlar, nisanda UUİ'ye yolculukları sırasında Endeavour kapsülünün içinde yalnızca bir gün geçirmiş ve bu nedenle görece de az bir idrar sızıntısı meydana gelmişti. Araç o zamandan beri yörüngede olduğu için tuvaleti henüz tamir edilemedi.

Fransız astronot Thomas Pesquet, basına yaptığı açıklamada uzayda geçirdikleri son altı ayın oldukça 'yoğun' geçtiğini ifade etti. Astronotlar birçok kez uzay yürüyüşü gerçekleştirerek uzay istasyonunun güç kaynağını geliştirmek için bir dizi tamirat yaptı. Bu sırada yaşanan tuvalet arızası ise zaten oldukça yoğun bir programı olan astronotlara zor anlar yaşattı.

Kapsülün içindeki panelleri yerlerinden kaldırdıklarında 'idrar havuzları' bulduklarını ifade eden astronotlar NASA'nın tabiriyle 'emici kıyafet içi özel giysiler' kullanacaklar. Bu bilimsel tabirinse gerçekte bebekler için kullanılan alt bezi olması dünya kamuoyunda tepkiye ve birçok eğlenceli yoruma sebep oldu.

UZAYDA BİBER YETİŞTİRDİLER

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan 'Tako' yapılarak tüketildi, diğer kısım incelenmek üzere dünyaya gönderilecek.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, ISS’te bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi. Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından Tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek. Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.

Space Xten şoke eden haber Tuvaleti bozulan mekikte astronotlara bez bağlayın talimatı

UZAY BİBERİNDEN TAKO YAPTILAR

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ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan “Tako” yaptıklarını açıkladı. McArthur açıklamasında “Cuma Ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil şili (biber) tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım: fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze şili!” ifadelerini kullandı.

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#Space X#Astronot#Uluslararası Uzay İstasyonu

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