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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 20:35 | Son Güncelleme:

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden Kalın ile O'Brien görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye- ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı.

Büyükelçi Kalın ve O'Brien iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye- ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı."

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