Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotlarÄ±, DÃ¼nyaâ€™ya dÃ¶ndÃ¼

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Bir ABDâ€™li astronot ve iki Rus kozmonotu taÅŸÄ±yan Soyuz MS-19 uzay aracÄ±, Kazakistanâ€™Ä±n Jezkazgan kentinin gÃ¼neyine iniÅŸ yaptÄ±.

DÃ¼nyaya dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan NASA astronotu Hei, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonuâ€™nda (ISS) 355 gÃ¼n geÃ§iren ilk ABDâ€™li astronot olarak tarihe geÃ§ti. Daha Ã¶nce Scott Kelly, 2016â€™da yapÄ±lan uÃ§uÅŸta ISSâ€™te 340 gÃ¼n geÃ§irmiÅŸti.

ABD-Rusya iliÅŸkilerinin Ukrayna savaÅŸÄ± nedeniyle bozulmasÄ± sonucunda Vande Hei, ÅŸimdilik bir Rus uzay aracÄ±nda uÃ§an son AmerikalÄ± olacak.

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