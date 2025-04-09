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Soyu tükenen ulu kurtlar yeniden doğdu

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#Ulu Kurtlar#Soyu Tükenen Kurtlar#Aenocyon Dirus
Soyu tükenen ulu kurtlar yeniden doğdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

KUZEY Amerika’da binlerce yıl önce yaşayan ve HBO’nun dünyaca ünlü dizisi Game of Thrones’taki ikonik dev kurtlara da ilham veren “Aenocyon dirus” türü, biyoteknoloji alanında çığır açan bir projeyle yeniden hayata döndü.

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Dallas merkezli Colossal Biosciences şirketi, gri kurt DNA’sını antik fosillerden elde edilen genetik bilgilerle yeniden programlayarak, üç melez yavru dünyaya getirdi. Şirketin açıklamasına göre, 13 bin yıllık bir diş ve 72 bin yıllık bir kafatasından alınan DNA örnekleriyle oluşturulan gen haritası, modern gri kurtlarla karşılaştırılarak 14 gende düzenleme yapıldı. Embriyolar, iri cins evcil köpekler üzerinden taşıyıcı annelere yerleştirildi ve iki erkek, bir dişi yavru doğdu. Biliminsanları, yüzde 99.9 oranında gri kurt genlerine sahip bu canlıların, beyaz kalın kürk, güçlü çene ve iri beden gibi ulu kurtlara özgü özellikleri taşıdığını vurguluyor. Projenin yalnızca yok olmuş türleri değil, nesli tehlike altındaki kırmızı kurt gibi canlıları korumak için de umut vadettiği belirtiliyor.

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#Ulu Kurtlar#Soyu Tükenen Kurtlar#Aenocyon Dirus

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