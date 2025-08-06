Soykırımın mimarı Netanyahu Gazze’nin tamamına gözünü dikti

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İSRAİL’in Gazze Şeridi’ne yönelik 22 aydır sürdürdüğü işgal ve soykırım politikası kapsamındaki saldırılar ve gıda ablukası devam ederken ateşkes ve rehine takası müzakerelerinin tıkanmasının ardından İsrail’in Gazze’nin tamamını işgal etmeyi planladığı iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden Jerusalem Post’a yapılan açıklamada, rehinelerin tutulduğuna inanılan bölgelerdeki askeri operasyonlar da dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nin tamamen işgali yönünde karar alındığı belirtildi. Netanyahu, dün bir ordu eğitim tesisini ziyaret sırasında yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları doğrulayacak bir tonla konuşarak; İsrail’in Gazze’de tutulan rehineleri kurtarmak için Hamas’ı tamamen yenilgiye uğratması gerektiğini söyledi.

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‘İSTERSEN İSTİFA ET’

Jerusalem Post gazetesine konuşan Başbakanlık yetkilisi, Başbakan Netanyahu’nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e “Gazze’nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz” mesajı ilettiğini de aktardı. İsrail basınında çıkan haberlerde, bazı güvenlik bürokratlarının ve Zamir’in Gazze’nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu ifade edilmişti. İsrail Ordu Radyosu da Gazze’deki savaşın yürütülme biçimi konusunda anlaşmazlık yaşadığını belirttiği Netanyahu ile Zamir arasındaki gerginliğin hafta başında zirve yaptığını ileri sürdü.

PLANLAR HAZIR

İsrail’deki Yediot Ahronot gazetesi ise bölgede işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs’ta başlatılan “Gideon’un Savaş Arabaları” harekâtının hedeflerine ulaşamadığını yazdı. Yaklaşık dört aydır artan saldırıların ardından ordu içinde ve siyasi düzeyde derin görüş ayrılıklarının yaşandığının vurgulandığı haberde, Netanyahu’nun insani yardım hamlesini; Gazze kenti ve Mevasi bölgesine yönelik yeni saldırıları meşrulaştırmak için kullanmak istediği iddia edildi.

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İsrail ordusunun kara operasyonlarını rehinelerin bulunduğu düşünülen bölgelere de genişletmesi bekleniyor.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden dün, Netanyahu’nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı üç saat süren daraltılmış güvenlik toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı. Zamir’in Gazze Şeridi’ne saldırıların devamına ilişkin seçenekleri hükümete sunduğu belirtildi. İsrail ordusunun, Gazze’ye saldırıların devamına ilişkin güvenlik kabinesinin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğu kaydedildi. Uzmanlar, olası bir işgali genişletme operasyonunun 20’si hayatta olduğu düşünülen Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin hayatından umudu kesmek anlamına geldiğini belirtiyor.

GAZZELİLER ÇARESİZ

İsrail’in saldırıları ve gıda ablukası sebebiyle hem bombalamalara hem de açlığın yıkıcı etkisine karşı hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğine dair haberlerin çıkmasından sonra ne yapacaklarını bilemez bir durumda. İsrail ordusunun, güvenli bölge olarak ilan ettiği ve sivilleri yönlendirdiği Mevasi bölgesini sürekli olarak hedef alması sebebiyle nereye gideceğini şaşıran Filistinliler, işgalin genişlemesi halinde ise zaten kötü olan şartlarının daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

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TRUMP’IN OTELİ ÖNÜNDE GAZZE PROTESTOSU

Gazze’deki savaş ve Filistinlilere uygulanan açlığa karşı sivil itaatsizlik eylemine katılan aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump’a ait New York’taki Trump International Hotel önünde gösteri düzenledi. Çok sayıda aktivist New York polisi tarafından gözaltına alındı.