Soykırım açıklaması suçlamak için değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla dünyanın farklı bölgelerinden 7 medya mensubuyla çevrimiçi bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıda Hürriyet’in ABD Temsilcisi Razi Canikligil’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olayları için “soykırım” ifadesini kullanması ve Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 füze savunma sistemi kriziyle ilgili sorularına cevap veren Blinken, “soykırım” ifadesi için “Başkan Biden’ın belirttiği gibi (Türkiye’yi) suçlamak için değil kurbanları onurlandırmak için söylendi” diyerek Osmanlı’nın son döneminde yaşanan olaylara işaret edildiğini kaydetti.

BIDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Biden’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmeyi beklediğini söyleyen Blinken, “Başkan Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşmesi oldu. Pek çok farklı konuda birlikte çalışmaya devam edeceklerini biliyorum” diye konuştu.

S-400’LER KONUSUNDA NETİZ

Türkiye’nin Rus füze savunma sistemi S-400’leri satın alması üzerine yaşanan krizle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Blinken, ABD’nin bu konudaki tavrının başından beri çok net ve kesin olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’yi (S-400 konusunda) defalarca uyardık. 2016’da Varşova’daki NATO zirvesinde Rus silahlarına bağlı kalınmaması gerektiğini konuştuk. Rusların, bir NATO müttefiki olan Türk ordusu ve Türk savunma sektörüne erişmesine karşıyız” dedi. Türkiye ve ABD’nin anlaşamadığı konular olduğu gibi çok iyi anlaştığı meseleler de olduğunu ifade eden Blinken, CAATSA’nın (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) Kongre’nin onayından geçen bir yasa olduğunu ve S-400 krizine karşı uygulanan yaptırımların mecburi olduğunu ifade etti.

İLİŞKİLERİN İLERLEMESİ ÖNEMLİ

Blinken, “Türkiye ile ilişkilerin ilerlemesi çok önemli. Birlikte çalışacak, işbirliğimizi derinleştirecek olumlu bir yol bulacağımızı umuyorum” ifadesini kullandı. Türkiye ve tüm ABD müttefiklerinin Rus silahları almaktan imtina etmesi gerektiğini söyleyen Blinken, “Gelecekte ek S-400’ler de dahil olmak üzere Rus silahlarının satın almaktan kaçınmalılar” diyerek yeni bir satın almanın daha fazla yaptırım tetikleyeceğini vurguladı. S-400 krizi için gündeme getirilen Girit modeline de değinen Blinken, S-300 örneğinin S-400 meselesiyle çok farklı olduğunu söyledi.

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