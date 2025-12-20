×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Soygun sırasında silahlar patladı: İki kardeşi öldürüp kaçtılar

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Halep#Kuyumcu
Soygun sırasında silahlar patladı: İki kardeşi öldürüp kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 17:59

Suriye’nin Halep kentindeki bir kuyumcu, silahlı kişiler tarafında soyuldu. Soygun sırasında, kardeş olduğu belirtilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Suriye'nin Halep kentinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygunda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Halep kentinde yer alan El-Halak Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu kardeş olduğu belirtilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, şüphelilerin kuyumcudaki mücevherleri çalarak olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; silahlı kişilerin ateş açarak kuyumcuya girerek dükkandaki kişilere de yakından ateş ettiği, saldırganlardan birinin daha sonra dışarı çıkarak rastgele etrafa ateş etmeye devam ettiği görülüyor.

Yetkililerin, soygunun faillerini bulmak için soruşturma başlattığı ifade edildi.

Gözden Kaçmasınİsrailden Suriyede baskınİsrail'den Suriye'de baskınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Halep#Kuyumcu

BAKMADAN GEÇME!