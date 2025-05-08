Sovyetler Birliği'nin uzay aracı kontrolsüz şekilde dünyaya yaklaşıyor: Türkiye risk altında

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Sovyetler Birliği'nin Venüs görevi kapsamında 1972 yılında fırlattığı Kosmos-482 uzay aracının, hesaplamalara göre 9-10 Mayıs'ta Dünya'ya "kontrolsüz" düşüş yapacağı açıklandı.

Sovyetler Birliği'nin ABD ile girdiği uzay yarışı sırasında Venüs'e ulaştırmak amacıyla yarattığı araştırma aracı, fırlatmanın ardından dünya atmosferinden çıktı ancak parçalanarak dört parçaya ayrıldı.

İki parçası dünyaya düşen aracın, iniş modülü ve ana motor bloğu 53 yıl boyunca yörüngede kaldı. Uzmanlar, hangi kısmının dünyaya düşeceğinin belirsiz olduğunu belirtirken aracın aşırı sıcağa dayanıklı yapıldığını ve düşerken tek parça kalacağını söylüyor.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, aracın oldukça dayanıklı bir ısı kalkanına sahip olduğunu ifade ederek, "Isı kalkanı bozulursa yanarak yok olur. Ancak sağlam kalırsa, yarım tonluk metal kütle yeryüzüne ulaşabilir" uyarısında bulundu.

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Hollandalı gökbilimci Marco Langbroek ise, aracın 242 km/s hızla yeryüzüne çarpabileceğini belirtti.

Langbroek, "riskler olsa da endişeye gerek olmadığını" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu boyuttaki bir nesnenin düşme riski, her yıl düşen meteorlarla benzer seviyede. Yıldırım çarpma ihtimali çok daha yüksek."

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) raporunda, dünyaya düşecek aracın ağırlığının 495 kilogram olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Uzmanların ilk hesaplamalarına göre, uzay aracının 52 derece kuzey ve 52 derece güney enlemleri arasında herhangi bir düşebileceği belirtildi.

McDowell ise bu alanın Kanada'nın Alberta bölgesinden Güney Amerika'nın en ucundaki Cape Horn'a kadar geniş bir bölgeyi kapsadığını ifade etti.

Langbroek, uzay aracının birçok ülkeye düşebileceği uyarısında bulunarak "Afrika'nın tamamı, Güney Amerika, Avustralya, ABD, Kanada'nın bir kısmı, Avrupa'nın bir kısmı ve Avrupa'nın bir kısmı olabilir" dedi.

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Rus uzay analisti Georgi Trişkin BBC Rusça’ya yaptığı açıklamada, uzay aracının dünyaya düşen iki parçasının Yeni Zelanda'ya düştüğünü, diğer iki parçasının ise suya değil karaya çarpacağını vurguladı.

Trişkin, saatte 242 km hızla dünyaya düşecek aracın, "birkaç yüz gram TNT'nin patlaması gibi" patlamaya neden olacağını söyledi.

Rus analist, hesaplamalarına göre aracın Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan'a düşebileceğini iddia etti.