Sovyet uzay aracı Kosmos 482 kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşecek

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Uzay çöplerini takip eden uzmanlar, aracın tam olarak nereye düşeceğini şimdiden kestirmenin zor olduğunu ifade etti. Aracın atmosfere girdikten sonra yanmaya başlayacağı, ancak bazı parçalarının ya da "tamamının" yeryüzüne ulaşabileceği kaydedildi.

Hollandalı gökbilimci Marco Langbroek, uzay aracının 10 Mayıs civarında atmosfere gireceğini öngördü. Langbroek, aracın sağlam kalması durumunda 242 km/s hızla yeryüzüne çarpabileceğini belirtti.

Langbroek, "riskler olsa da endişeye gerek olmadığını" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu boyuttaki bir nesnenin riski, her yıl düşen meteorlarla benzer seviyede. Yıldırım çarpma ihtimali çok daha yüksek."

VENÜS GÖREVİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Sovyetler, Kosmos 482'yi Venüs'ün sert atmosferini incelemek üzere tasarlamıştı. Ancak fırlatma sırasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle araç Dünya yörüngesini terk edememişti.

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The Guardian'ın haberine göre, son 53 yıldır eliptik bir yörüngede dönen uzay aracı, zamanla alçalarak yeniden atmosfere giriş noktasına yaklaştı. Uzmanlar, Venüs atmosferine dayanıklı olarak üretilen ısı kalkanının Dünya'ya inişte ne kadar koruma sağlayacağını tartışıyor.

Kosmos 482 aracının replikası

NEREYE DÜŞECEĞİ BELİRSİZ

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, aracın 51.7 derece kuzey ve güney enlemleri arasında herhangi bir noktaya düşebileceğini kaydetti. Bu alan, Kanada'nın Alberta bölgesinden Güney Amerika'nın en ucundaki Cape Horn'a kadar geniş bir bölgeyi kapsıyor.

McDowell, aracın oldukça dayanıklı bir ısı kalkanına sahip olduğunu ifade ederek, "Isı kalkanı bozulursa yanarak yok olur. Ancak sağlam kalırsa, yarım tonluk bir metal kütle yeryüzüne ulaşabilir" uyarısını yaptı.

Geçmişte Çin'in Long March 5B roketi ve Tiangong-1 uzay istasyonu da benzer kontrolsüz inişler yapmıştı. Bu araçların Dünya'ya dönüşlerinde herhangi bir kaza yaşanmamıştı.