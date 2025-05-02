×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Sovyet uzay aracı Kosmos 482 kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşecek

Güncelleme Tarihi:

#Sovyet Uzay Aracı#Kosmos 482#Venüs Görevi
Sovyet uzay aracı Kosmos 482 kontrolsüz şekilde Dünyaya düşecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 09:33

1972 yılında Venüs görevi için uzaya fırlatılan Sovyetler Birliği'nin uzay aracı Kosmos 482'nin önümüzdeki hafta Dünya'ya döneceği bildirildi. Yetkililer, aracın Dünya'ya "kontrolsüz" şekilde ineceğini kaydetti. 500 kilogram ağırlığındaki Kosmos 482, 1972'de yaşanan roket arızası nedeniyle hedefine ulaşamamıştı.

Haberin Devamı

Uzay çöplerini takip eden uzmanlar, aracın tam olarak nereye düşeceğini şimdiden kestirmenin zor olduğunu ifade etti. Aracın atmosfere girdikten sonra yanmaya başlayacağı, ancak bazı parçalarının ya da "tamamının" yeryüzüne ulaşabileceği kaydedildi.

Hollandalı gökbilimci Marco Langbroek, uzay aracının 10 Mayıs civarında atmosfere gireceğini öngördü. Langbroek, aracın sağlam kalması durumunda 242 km/s hızla yeryüzüne çarpabileceğini belirtti.

Langbroek, "riskler olsa da endişeye gerek olmadığını" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu boyuttaki bir nesnenin riski, her yıl düşen meteorlarla benzer seviyede. Yıldırım çarpma ihtimali çok daha yüksek."

Gözden KaçmasınMilyonda bir ele geçecek fırsat: Bennu tarihi yeniden yazıyor Uzaylı yaşamının ilk kanıtları mıMilyonda bir ele geçecek fırsat: 'Bennu' tarihi yeniden yazıyor! Uzaylı yaşamının ilk kanıtları mı?Haberi görüntüle

VENÜS GÖREVİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Sovyetler, Kosmos 482'yi Venüs'ün sert atmosferini incelemek üzere tasarlamıştı. Ancak fırlatma sırasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle araç Dünya yörüngesini terk edememişti.

Haberin Devamı

The Guardian'ın haberine göre, son 53 yıldır eliptik bir yörüngede dönen uzay aracı, zamanla alçalarak yeniden atmosfere giriş noktasına yaklaştı. Uzmanlar, Venüs atmosferine dayanıklı olarak üretilen ısı kalkanının Dünya'ya inişte ne kadar koruma sağlayacağını tartışıyor.

Sovyet uzay aracı Kosmos 482 kontrolsüz şekilde Dünyaya düşecek

Kosmos 482 aracının replikası

NEREYE DÜŞECEĞİ BELİRSİZ

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, aracın 51.7 derece kuzey ve güney enlemleri arasında herhangi bir noktaya düşebileceğini kaydetti. Bu alan, Kanada'nın Alberta bölgesinden Güney Amerika'nın en ucundaki Cape Horn'a kadar geniş bir bölgeyi kapsıyor.

McDowell, aracın oldukça dayanıklı bir ısı kalkanına sahip olduğunu ifade ederek, "Isı kalkanı bozulursa yanarak yok olur. Ancak sağlam kalırsa, yarım tonluk bir metal kütle yeryüzüne ulaşabilir" uyarısını yaptı.

Geçmişte Çin'in Long March 5B roketi ve Tiangong-1 uzay istasyonu da benzer kontrolsüz inişler yapmıştı. Bu araçların Dünya'ya dönüşlerinde herhangi bir kaza yaşanmamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sovyet Uzay Aracı#Kosmos 482#Venüs Görevi

BAKMADAN GEÇME!