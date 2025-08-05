South Park Trump'ı hedef aldı, Beyaz Saray'ın tepkisi gecikmedi: Dizinin yapımcılarından alaycı özür

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South Park'ın 27. sezon prömiyeri, Donald Trump'ı sert şekilde eleştiren içeriğiyle büyük ilgi topladı. Dizinin yeni sezonu, siyasi hicivleriyle dikkat çekti. Bölümde Stephen Colbert'in Late Night Show programının iptali, Trump'ın Paramount'a açtığı dava ve hükümet sansürü ihtimali gibi güncel konulara yer verildi.

Bölüm, dizinin ana karakterlerinden Cartman'ın Trump'ın Ulusal Kamu Radyosu'na (NPR) sağladığı fonu kesmesine öfkelenmesiyle başlıyor. Cartman, "Hükümet bir programı iptal edemez! Peki sıradaki hangi program gidecek?" diye isyan ediyor.

The Independent'ın haberine göre, dizideki Trump karakteri, ses tonu, davranışları ve animasyon stiliyle South Park filmindeki Saddam Hüseyin'le neredeyse aynı. Sürekli "Rahatla dostum" diyerek küstahça konuşan dizi karakteri, bölüm boyunca sık sık Şeytan'la görülüyor ve her fırsatta insanları dava ediyor.

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South Park bölümüne ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, dizinin Trump'ın "iyi gidişatını raydan çıkaramayacağını" belirtti.

TRUMP'A EPSTEIN GÖNDERMESİ

Bölümün ana teması, South Park sakinlerinin seçtikleri kişinin Epstein dosyalarında adı geçen çıkarcı bir diktatöre dönüşmesine öfkelenmesi üzerine kurulu. En çarpıcı espri ise kasabadaki protestoların 60 Minutes (CBS'in siyaset programı) ekibi tarafından ele alınış şekli. Sunucular, her söyledikleri cümlenin yeni bir dava sebebi olabileceği endişesiyle "Aman Tanrım!" diye mırıldanıp duruyor.

South Park sakinleri, hayatta kalmanın tek yolunun Trump yanlısı mesajlar yaymak olduğuna karar veriyor. Bölüm, çölde yalnız başına dolaşan gerçekçi bir "deepfake" Trump görüntüsüyle son buluyor.

Paramount yaptığı basın açıklamasında, bölümün South Park tarihinin "en sosyal bölümü" olduğunu ve ABD televizyon tarihinde en çok konuşulan dizi olduğunu duyurdu.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜNDEN 'İKİYÜZLÜLÜK' TEPKİSİ

Bölümün Trump'a yönelik sert eleştirileri Beyaz Saray'ın da tepkisini çekti. Beyaz Saray, South Park'ı "dikkat çekmek için ilham vermeyen fikirleri sürdüren dördüncü sınıf bir dizi" olarak tanımladı.

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Variety'ye konuşan Trump'ın sözcüsü Taylor Rogers, "Solun ikiyüzlülüğünün sınırı yok; yıllarca South Park'ı 'hakaret içerikli' diye eleştirdiler, şimdi ise övmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

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YAPIMCILAR ÖZÜR DİLİYORUZ DEYİP YİNE ALAY ETTİ

Dizinin yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone, alaycı bir üslupla bölüm nedeniyle öfkeli olduğu söylenen Trump'tan özür diledi.

San Diego'daki Comic-Con International'da düzenlenen bir panelde soruları yanıtlayan Parker, Trump cephesinden gelen tepkiler sorulduğunda alaycı bir ciddiyetle "Çok üzgünüz" dedi.

South Park'ın yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone

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'DAĞDAKİ VAAZ' REYTİNG REKORU KIRDI

23 Temmuz'da "Dağdaki Vaaz" adıyla yayınlanan bölüm, Comedy Central ve Paramount+ platformlarında 5,9 milyon izleyiciye ulaştı. Paramount'un açıklamasına göre, bu rakam, dizinin 2022'den beri en yüksek sezon başlangıç reytingi oldu. Ayrıca 1999'dan bu yana bir sezon prömiyeri için kablolu TV'deki en büyük izleyici payına ulaşıldığı belirtildi.