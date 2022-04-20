Sosyal medya yıkılıyor: Zelenski ve Trump’ın eski bir videosu olay oldu!

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2019 yılında gerçekleşen bir Donald Trump – Vlodomir Zelenski görüşmesinde kaydedilen bir video sosyal medya sitesi Twitter’da yeniden paylaşılınca bir anda gündem oldu. 3 yıllık bu videoda söylenen sözler ve özellikle de Ukrayna lideri Zelenski’nin görüntüsü aslında bugün yaşanan savaşla ilgili çok şey anlatıyor.

Donald Trump’la yaptığı görüşmede duyduğu sözler karşısında şaşkına dönen Zelenski’nin adeta ‘gözlerini devirerek’ attığı bakışlar aslında bugün yaşananların 3 yıl önceden belli olduğu yorumlarına sebep oldu.

Zelenski'nin görüşme boyunca yaşadığı rahatsızlık fotoğraflara böyle yansımıştı...

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Paylaşılan kısa videoda yan yana koltuklarda oturan Zelenski ve Trump basın mensuplarının önünde sohbet ediyorlar. Donald Trump Zelenski’ye dönerek “Umarım Putin ile bir araya gelir ve sorunlarınızı çözersiniz” diyor.

This is so freaking brutal from today's vantage point. https://t.co/umSiYNPQQb — Heather Cox Richardson (TDPR) (@HC_Richardson) April 19, 2022

Bu sözleri duyan Zelenski ise gözleri şaşkınlıktan büyüyerek Trump’a bakıyor ve adeta ne cevap vereceğini bilemiyor.

Zelenski’nin vücut dilinden bu öneriden ne kadar rahatsız olduğu açıkça görülüyor.

25 Eylül 2019 tarihli videonun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında çekildiği açıklandı. Bu görüşme o günlerde bir başka sebepten çok konuşulmuştu. O günlerde ABD Başkanı olan Donald Trump’ın Ukrayna liderinden Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili soruşturma başlatmasını istediği iddia edilmişti.

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından Trump’ın Putin’e seslenmesi ve aynı konuda yine yardım istemesi de bu iddiaların gerçek olduğunun kanıtı olmuştu.

Zelenski’nin o dönemde Trump’ın bu isteğini geri çevirdiği ve “Burası özgür bir ülke. Kimse bizi birilerini soruşturmak için zorlayamaz” dediği biliniyor.

Trump ve Putin'in verdiği bu görüntüler ABD'de rahatsızlık yaratmaya devam ediyor

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Eski ABD Başkanı Trump ise bu video çekildikten çok kısa bir süre sonra ilk meclis soruşturmasını geçirmiş; Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımları geciktirmek ve 2020 yılındaki seçimlere dış müdahaleler yüzünden suçlanmıştı.

Sosyal medyayı sallayan video ilk olarak gazeteci Aaron Rupar tarafından paylaşılmıştı. 2019 tarihli bu video devam eden savaş sırasında Bostonlu bir tarih profesörü olan akademisyen Heather Cox Richardson tarafından retweet edildi ve sonrasında da paylaşım rekorları kırmaya başladı.

Bugünleri 2019'da bile öngörmek mümkün müydü? Paylaşım rekoru kıran video birçok soru işaretine sebep oldu

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Video tam 2 milyon 400 bin kişi tarafından izlendi ve sayısız kere dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından paylaşıldı. Videonun gündeme gelişiyle birlikte başta ABD medyası olmak üzere birçok haber sitesi de konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.

Videonun çekildiği tarihte Rus birlikleri, 2014 savaşının ardından Donbass bölgesinde küçük çaplı askeri operasyonlar düzenlemeye devam ediyordu.

Trump videoda “Umarım Putin ile bir araya gelir ve sorunlarınızı çözersiniz” sözlerine “Bu muazzam bir başarı olur. Ve ben sizin bunu yapmaya çabaladığınızı biliyorum” diyerek devam ediyor.

Zelenski ise gündem olan bakışlarının ardından Trump’ın bu önerisini cevapsız bırakıyor…