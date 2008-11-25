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Sosyalistlerin yeni lideri Aubry

FRANSIZ Sosyalist Partisi'nde günlerdir süren liderlik krizi şimdilik atlatıldı. 21 Kasım Cuma günü yapılan; ancak sonuçları bir türlü netlik kazanamayan seçimi Martine Aubry'nin kazandığı açıklandı.

Aubry, Segolene Royal'i 102 oy farkla geçerek Sosyalist Parti'nin ilk kadın genel sekreteri oldu.

Fransa'da, ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin (PS) ilk kadın genel sekreteri Martine Aubry oldu. 21 Kasım Cuma günü yaklaşık 140 bin parti üyesinin oylarıyla gerçekleştirilen; ancak adaylar Segolene Royal ile Martine Aubry arasındaki oy farkının yalnızca 42 olarak açıklanması nedeniyle günlerdir büyük tartışma konusu olan seçimin sonucu, dün kurulan parti komisyonunca belirlendi.

Buna göre, günlerdir yanlış sayım tespitleri sonucu karşılıklı şikayetlerle değişen oy farkı, Martine Aubry lehine tescillendi. Komisyon, Aubry'nin 102 oy farkla bu seçimi kazandığına hükmetti. Böylece Aubry, rakibi Segolene Royal'in eski sevgilisi François Hollande'ın koltuğunu devralarak, Fransa'da merkez solun temsilcisi PS'in ilk kadın genel sekreteri unvanını elde etmiş oldu.

‘BAYAN 35 SAAT’

İki dönemdir Lille kentinin belediye başkanlığını yürüten Martine Aubry, daha önce çalışma bakanlığı yapmış ve 35 saatlik çalışma reformunu gerçeğe dönüştürerek ‘Bayan 35 saat’ olarak da anılmaya başlanmıştı. Daha önce Avrupa Komisyonu başkanlığını yürüten Jacques Delors'un kızı olan Martine Aubry, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kesinlikle girmesinden yanayım” demişti.

Fransa'da, göçmenlerin en sevdiği politikacılar arasında yer alan Aubry, ‘Müslüman dostu’ olarak anılıyor. Martine Aubry'nin, 2012'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymasına kesin gözüyle bakılıyor.

ROYAL, YARGI YOLUNA GİDEBİLİR

2007 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Nicolas Sarkozy'ye kaptıran Segolene Royal ise, partisinin ve böylece Fransız merkez solunun lideri olma fırsatını da kaçırmış oldu. Ancak seçim gecesinden bu yana sonuçlara itiraz eden Royal'in, yargıya başvurarak seçimi iptal ettirme yoluna gitmesinin ihtimal dahilinde olduğu ifade ediliyor.

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