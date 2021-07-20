Tokyo'nun en iÅŸlek bÃ¶lgelerinden Åžincuku'da, bir binanÄ±n en Ã¼st katÄ±na yerleÅŸtirilen kavisli dev ekranda beliren "calico" cins 3D kedi halkÄ± selamlÄ±yor.

Åžincuku istasyonunun doÄŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda, yolun karÅŸÄ± tarafÄ±ndaki bir binanÄ±n en Ã¼st katÄ±na monte edilen 120 metrekarelik 3D ekranda aralÄ±klarla ortaya Ã§Ä±kan kedi ilgi Ã§ekiyor.

Siyah, sarÄ± ve beyaz renklerdeki "calico" cins kedi 15 saniyeliÄŸine ekranda belirerek, istasyondan Ã§Ä±kan ve kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen herkese "merhaba" diyor.

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Kavisiyle daha derin bir 3D deneyimi sunan ekran sayesinde, kedi baÅŸÄ±nÄ± saÄŸa ve sola Ã§eviriyor, oturup kalkÄ±yor ve patilerini oynatabiliyor.

Tokyo'nun en kalabalÄ±k bÃ¶lgelerinden Åžincuku'da bulunan binadaki ekranda periyodik reklamlarÄ±n yayÄ±mlanmasÄ± sonrasÄ± ekranda gÃ¶zÃ¼ken kedi, ÅŸehir sakinlerine "caddeyi tepeden izlediÄŸi" izlenimi veriyor.

SabahlarÄ± uyandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len kedi, gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde belirdiÄŸinde halka "miyavlÄ±yor" ve halkla konuÅŸtuÄŸu izlenimi veriyor. Kedinin gece ise esnediÄŸi ve uykuya daldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

YayÄ±mlanan videosu ile sosyal medyada "Åžincuku kedisi" olarak tanÄ±nan ve "marifetleriyle" ilgi odaÄŸÄ± haline gelen kedi, caddedeki reklam panolarÄ± arasÄ±nda herkesin dikkatini Ã§ekiyor.

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