Sosyal medyayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran gizemli nesne! Polis uyardÄ±: 'Ne olduÄŸundan emin deÄŸiliz, uzak durun'

Pazar günü yerel halk tarafından bulunan ve polise bildirilen devasa bakır renkli silindir,sahilde yan yatmış ve hasar görmüş bir şekilde fotoğraflandı.

"NE OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ, UZAK DURUN"

Batı Avustralya'daki Jurien Körfezi yakınlarında bulunan silindiri inceleyen yetkililer nesnenin ne olduğundan emin olmadıklarını belirterek yerel halktan nesneden uzak durmasını istedi.

Polis silindirin bir uçaktan geldiğine inanmadıklarını ve 'tehlikeli' olarak değerlendirdiklerini açıklarken silindirin görüntüleri sosyal medyada merak konusu oldu.





A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna