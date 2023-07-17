Sosyal medyayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran gizemli nesne! Polis uyardÄ±: 'Ne olduÄŸundan emin deÄŸiliz, uzak durun'

Haberin DevamÄ±

Pazar gÃ¼nÃ¼ yerel halk tarafÄ±ndan bulunan ve polise bildirilen devasa bakÄ±r renkli silindir,sahilde yan yatmÄ±ÅŸ ve hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir ÅŸekilde fotoÄŸraflandÄ±.

"NE OLDUÄžUNDAN EMÄ°N DEÄžÄ°LÄ°Z, UZAK DURUN"

BatÄ± Avustralya'daki Jurien KÃ¶rfezi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan silindiri inceleyen yetkililer nesnenin ne olduÄŸundan emin olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek yerel halktan nesneden uzak durmasÄ±nÄ± istedi.

Polis silindirin bir uÃ§aktan geldiÄŸine inanmadÄ±klarÄ±nÄ± ve 'tehlikeli' olarak deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±klarken silindirin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada merak konusu oldu.





A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item isâ€¦ pic.twitter.com/XzUhAGznna — 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) July 17, 2023

Haberin DevamÄ±

ANALÄ°ZÄ° BU SABAH TAMAMLANDI

Bu sabah eyalet itfaiyesi kimya merkezi nesnenin analiz edildiÄŸini duyurarak, silindirin gÃ¼venli olduÄŸunu ve toplum iÃ§in mevcut bir risk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re, nesne resmi olarak tanÄ±mlandÄ±ktan sonra sahilden kaldÄ±rÄ±lacak.

Silindirin durduÄŸu alanda gÃ¼venlik Ã¶nlemleri devam ederken, Polis sÃ¶z konusu Ã¶nlemlerin potansiyel kanÄ±tlarÄ±n korunmasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve uzman incelemelerini kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

9 YIL Ã–NCE KAYBOLAN MALEZYA UÃ‡AÄžINA MI AÄ°T?

Silindirin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyaya ilk yÃ¼klendiÄŸinde Ã§oÄŸu kullanÄ±cÄ± nesnenin Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolan MH370 sefer sayÄ±lÄ± uÃ§aÄŸa ait olduÄŸunu iddia etse de uzmanlar sÃ¶z konusu silindirin uÃ§ak parÃ§alarÄ±na benzemediiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

UZAY ARACINA AÄ°T OLABÄ°LÄ°R

Avustralya Uzay AjansÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, gizemli nesne ile ilgili araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Nesnenin yabancÄ± bir uzay aracÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Uzay alanÄ±nda uzman Dr Alice Gorman ise nesnenin Hindistan'a ait bir roketin yakÄ±t silindiri olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

Hindistan Uzay AraÅŸtÄ±rma KuruluÅŸu