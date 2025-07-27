Sosyal medyaya süre kısıtlaması... İngiltere’de çocuklar günde 2 saat bakacak

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Günlük hayatımızın bir parçası olan sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken İngiltere hükümeti, 16 yaş altındaki çocukları korumak ve ekran bağımlılığını önlemek amacıyla sosyal medya kullanımına iki saatlik günlük sınırlama ve gece kısıtlaması getirmeyi planlıyor. İngiltere Parlamentosu Eğitim Komitesi’nin verilerine göre, İngiltere’de COVID-19 salgını döneminde çocukların ekran başında geçirdiği süre yüzde 52 oranında arttı.

BİR NESİL OLUMSUZ ETKİLENİYOR

İngiltere Teknoloji Bakanı Peter Kyle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin “kontrolsüz çevrimiçi davranışlarına” karşı önlem alınacağını belirterek, hükümetin çocukların çevrimiçi zamanlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak istediğini ifade etti. Bu yönde hızlı adım atmayan politikacıları da eleştiren Kyle, çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlayacak yasaların çıkarılmasının uzun sürmesinin bir neslin çocuklarının olumsuz yönde etkilenmesine yol açtığını ve politikacıların hızlı teknolojik değişimler karşısında daha hızlı hareket etmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

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HAFTADA 35 SAAT TELEFON BAŞINDALAR

Ergenlik çağındaki çocukları olan kişiler arasında oluşturulan internet forumu Mumsnet’in kurucusu ve CEO’su Justine Roberts, yasanın çocukların çevrimiçi ortamda zararlı ve uygunsuz içeriklere maruz kalmasını engellemeye yardımcı olacağını söyledi. Ancak, gençlerin haftada 35 saatlerini akıllı telefonlarda geçirerek ruh sağlıklarına zarar verdiğini belirterek, bunun çocuklar için çevrimiçi güvenlik önlemlerinde yapılacak değişikliklerin “sadece başlangıcı” olması gerektiğini kaydetti. Yeni kısıtlamalarla, 18 yaşından küçüklerin zararlı içerikleri görmesini engellemek için yaşın doğrulanması zorunlu hale getirilecek.