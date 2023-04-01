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Sosyal medyanın konuştuğu pusu! Ava giderken avlandılar...

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#Rusya#Ukrayna#Pusu
Sosyal medyanın konuştuğu pusu Ava giderken avlandılar...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 10:56

Ukraynalı askerlerin Rus birliklerine kurduğu pusu sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bir yılı geride bırakırken bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. 

Uzun süredir büyük bir zafer kazanamayan Rus askerleri son dönemde saldırılarını Ukrayna için sembolik bir öneme sahip Bakhmut'ya yoğunlaştırmıştı. Sert sokak çatışmalarının yaşandığı bölgede ağır kayıplar verilse de, Ukrayna Batı'dan yapılan son silah yardımları sayesinde durumu dengelemeyi başardı. 

SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜ 

Şimdi gözler Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı karşı saldırıya çevrilmişken dün sosyal medyaya düşen bir görüntü kısa sürede viral hale geldi. 

Sosyal medyanın konuştuğu pusu Ava giderken avlandılar...

Ukraynalı bir rap şarkısı eşliğinde yayınlanan 2 dakikalık görüntü yüzbinlerce kez görüntülendi ve çok say sayıda beğeni aldı. 

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UKRAYNA BİRLİKLERİ PUSU KURDU 

Söz konusu görüntüde, çevrede moloz yığını haline gelmiş evlerin olduğu ıssız bir arazide ilerleyen Rus konvoyu görülüyor.  

Donetsk bölgesinde bir saldırı gerçekleştirmek için yola çıkan, en az 7 zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyu seyrine devam ederken Ukrayna'nın 36. Deniz Tugayı PUSU kurmuş onları bekliyordu.

Sosyal medyanın konuştuğu pusu Ava giderken avlandılar...

ABD'NİN TEMİN ETTİĞİ SİLAHLARLA VURDULAR 

Video klipte Ukraynalı bir askerin elinde ABD tarafından temin edilmiş Javelin tanksavar füzesi ile Rus askerlerini hedef aldığı görülüyor. 

Ukrayna askerlerinin bir bir vurduğu Rus tankları patlayarak büyük birer ateş topuna dönüşürken, zırhlı araçların parçaları bölgeye yayıldı. 

Sosyal medyanın konuştuğu pusu Ava giderken avlandılar...

DİZLERİ ÜZERİNDE KAÇTI 

Yaptığı manevra ile kıl payı kurtulan son zırhlı araç ateş ederek Ukraynalılara karşılık vermeye çalışsa da üzerine gelen ikinci bir Javelin tanksavar füzesi ile alev aldı.

Sosyal medyanın konuştuğu pusu Ava giderken avlandılar...

Tankın içindeki 3 Rus askeri alevler içindeki araçtan atladı. Videoda askerlerden birinin dizleri üzerinde patlamak üzere olan araçtan kaçmaya çalıştığı görüldü. 

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UKRAYNA 'GERÇEK BİR SANAT' DİYEREK PAYLAŞTILAR

Ukrayna söz konusu görüntüleri 'Gerçek bir sanat' diyerek paylaştı.

ABD, Ukrayna'yasağladığı 46 milyar dolarlık askeri yardım paketi kapsamında 8500 Javelin tanksavar füzesi gönderdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre Kiev güçleri, savaşın 13 ayında yaklaşık 3.615 düşman tankını ve 6.970'den fazla zırhlı savaş aracını imha etti. 

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#Rusya#Ukrayna#Pusu

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