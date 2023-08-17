Sosyal medyanın konuştuğu kare! Küle dönen kasabada sadece o kurtuldu...

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ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı turizm cenneti Maui adasındaki yangınlarda can kaybı 111'e yükseldi. Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edilip ailelerine haber verildiği, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURAN KARE

8 Ağustos'ta başlayan orman yangınları son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilirken, yangından en çok etkilenen ve adeta küle dönenen Lahaina kasabasından gelen bir görüntü dünya gündemine oturdu.



Bölgedeki hasarın boyutunu göstermek için havadan alınan görüntülerde kasabadaki evlerin hepsinin ağır hasar aldığı, ağaçların küle döndüğü görüldü. Okyanus kıyısındaki blokta ise sadece tek bir evin yangından kurtulmayı başardığı fark edildi.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL HALE GELDİ

Kasabanın görüntüsü yangın nedeni ile adeta siyah beyaz bir fotoğrafı andırırken kırmızı çatısı ile dikkat çeken ev sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

İnsanlar söz konusu karenin gördükleri 'en üzücü fotoğraf' olduğunu belirtirken, yorumculardan biri 'Bu evin sahibi kendini hem inanılmaz şanslı hem de inanılmaz kötü hissediyordur' dedi.



San Francisco Chronicle gazetesi ise mucizevi bir şekilde kurtulan evin sahibinin kuzenine ulaştı.

67 yaşındaki Pattie Tamura söz konusu evin 1950'lerde şeker fabrikasında çalışan büyükbabası tarafından inşa edildiğini belirterek, "Büyükbabam evi Hawaii'deki böcekler ve ahşap çürümesi sorunu nedeni ile betondan yapmaya karar vermiş. Evin bu sayede kurtulduğuna inanıyorum" dedi.

"Duvarlar o kadar kalın ki okyanusun sesini bile duymuyoruz" diyen kadın büyük babasının öngörüsüne minnettar olduğunu belirtti.

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Aile evinin kurtulmasından büyük bir mutluluk duysa da evi şimdi ziyaret etmeye cesaret edemediğini vurgulayan kadın, "Kasabayı böyle görmek yıkıcı olacak" dedi.



Adadaki evlerin ağırlıklı olarak ahşap olması yangının büyük bir faciaya dönüşmesinde en önemli etken olarak görülüyor. Uzmanlar da yangından kurtulan evlerin hepsinin betondan yapıldığına dikkat çekiyor.