Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler... 'Kulağına yılan girdi'

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Sosyal medyada yayınlanan ve kısa sürede viral hale gelen bir video, günün en çok konuşulan konularından birisi haline geldi ve dünya basınında kendine geniş yer buldu.

"KULAĞINA YILAN GİRDİ"

Hindistanlı fenomen Chandan Singh'ın 20 bin takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştığı tuhaf videoda doktorun bir kadının kulağına giren yılanı çıkarmak için verdiği çaba görülüyor.

'Kulağına yılan girdi' başlığı ile verilen, yaklaşık dört dakikalık videoda, doktor olduğu iddia edilen kişi, hastanın kulağından kafasını dışarı çıkaran siyah ve sarı renkteki yılanı çıkarmak için elindeki cımbızı kullanıyor ancak tüm çabasına rağmen sürüngeni bulunduğu yerden çıkaramıyor.



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İzleyenleri şoke eden video doktorun başarılı olup olmadığını ya da hastanın son durumunun ne olduğunu belirtmeden sona eriyor. Economic Times'da yer alan bilgilere göre bu talihsiz olayın nerede, ne zaman veya nasıl gerçekleştiği belli değil.

125 BİN GÖRÜNTÜLEME ALDI, KISA SÜREDE VİRAL HALE GELDİ

Söz konusu video sosyal medyada 125 binden fazla görüntüleme aldı ve kısa süre içerisinde viral hale geldi.

HARARETLİ TARTIŞMA: GÖRÜNTÜ SAHTE Mİ?

Korkunç görüntünün gerçek olup olmadığına dair hararetli bir tartışmaya giren sosyal medya kullanıcılarından biri videodaki doktorun sahte bir doktor olduğunu iddia etti. Başka bir kullanıcı görüntünün yüzde yüz sahte olduğunu iddia ederek yılanın kulak kanalına nasıl sığdığını sorguladı.

Yılanın kulak kanalına girip daha sonra başını yeniden kulaktan çıkarmasının mümkün olmadığını belirten bir kullanıcı ise içerideki sınırlı alanda yılanın dönmesinin mümkün olmadığını yazdı.

KULAĞA GİREN TEK DAVETSİZ MİSAFİR YILAN DEĞİL

Sosyal medyanın konuştuğu videonun gerçekliği henüz doğrulanamadı ancak insan kulağına giren ilk davetsiz misafir görüntülerdeki yılan değil. Geçtiğimiz Ocak ayında Yeni Zelandalı bir adam kulağına giren hamamböceğini 3 gün sonra fark etti ve bu onu yerel basının manşetlerine taşıdı.

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Porto Riko'da bir adam da benzer bir kaderi paylaştı. Aradaki tek fark adamın kulağına giren canlının bir böcek değil küçük boyda bir yengeç olmasıydı.