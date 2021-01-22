Sosyal medyanın gündemine ‘oturdu’

Üzerine haki bir mont giyen, renkli yün eldivenleriyle sıkılmış bir görüntü veren Sanders’ın oturuşu, tarihi ve sinema dünyasından tanıdık yüzlerce görüntünün içine yerleştirildi. Bunların arasında Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden bir görüntü ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Joseph Stalin’in birlikte çekildiği tarihi fotoğraf da bulunuyor.

1995’te 32. Gün programında Türk solunu tartışırken...

Metrobüste oturacak yer bulduğu için oldukça şanslı.

Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Joseph Stalin’le yan yana.

Game Of Thrones dizisindeki ‘Demir Taht’a oturdu.