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Dünya
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sosyal medyanın gündemine ‘oturdu’

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Sosyal medyanın gündemine ‘oturdu’
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ABD’de Demokrat Parti’nin başkan aday adayı olarak seçimlerden önce bir dönem Başkan Joe Biden ile adaylık için yarışa giren Senatör Bernie Sanders’ın, Biden’ın yemin törenindeki görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Üzerine haki bir mont giyen, renkli yün eldivenleriyle sıkılmış bir görüntü veren Sanders’ın oturuşu, tarihi ve sinema dünyasından tanıdık yüzlerce görüntünün içine yerleştirildi. Bunların arasında Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden bir görüntü ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Joseph Stalin’in birlikte çekildiği tarihi fotoğraf da bulunuyor.

Sosyal medyanın gündemine ‘oturdu’
1995’te 32. Gün programında Türk solunu tartışırken...

Sosyal medyanın gündemine ‘oturdu’
Metrobüste oturacak yer bulduğu için oldukça şanslı.

Sosyal medyanın gündemine ‘oturdu’
Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Joseph Stalin’le yan yana.

Sosyal medyanın gündemine ‘oturdu’
Game Of Thrones dizisindeki ‘Demir Taht’a oturdu.

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