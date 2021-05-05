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Dünya
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 05.05.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Sosyal medyadan uzaklaştırılan Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

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Sosyal medyadan uzaklaştırılan Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.

Donald Trump, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.

Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek. Trump, Ocak ayındaki Kongre baskınının ardından Twitter tarafından yasaklanmıştı.

Facebook ve YouTube da, Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. Trump'ın basın açıklamalarının da artık yeni internet sitesinde yer alacağı açıklandı.

İnternet sitesinin, dijital hizmetler şirketi Campaign Nucleus tarafından kurulduğu bildiriliyor. 

Sosyal medyadan uzaklaştırılan Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

Sitedeki birkaç gönderide, ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin "çalındığı" konusundaki temelsiz iddialar tekrarlanıyor.

Öte yandan Facebook Denetim Kurulu'nun, Trump'ı tamamen yasaklayıp yasaklamamak konusundaki kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Trump'ın geri dönüşüne izin verilirse, Facebook'un hesabı yeniden aktifleştirmek için 7 günü olacak.

Twitter ise Trump'ın 88 milyon takipçili hesabını kalıcı olarak yasaklamıştı.

 

 

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