Sosyal medyada viral oldu: Taciz mesajı aldığı patronuna saldırdı

Sosyal medya Çin'li çalışanın patronuna saldırdığı videoyu konuşuyor.

Kısa sürede internette viral olan videodaki kadının bir devlet memuru olduğu belirtiliyor.

New York Times'ta yer alan iddiaya göre, soyadı Zhou olan ancak adı açıklanmayan kadın yasal amirinden aldığı mesajın ardından tabiri caizse çıldırdı.

Amirinden taciz mesajları alan kadın adama saldırdı, bu anlar saniye saniye görüntülendi. 14 dakikalık videoda Zhou'nun amirinin yüzüne kitap ve su fırlattığı görüldü.

Aynı videodaki görüntülerde Zhou'nun amirine paspas ile saldırdığı anlara ait görüntüler de yer aldı.

Saldırıya uğrayan adam ise yüzünü korumaya çalışırken defalarca kez özür diledi ve söz konusu mesajların şaka amaçlı olduğunu iddia etti.

Olayın tam olarak ne zaman yaşandığı kesin olarak bilinmese de ülke basınındaki haberlere göre, kadın geçen hafta polise başvurdu.

Çin devlet ajansı videodaki adamın Heilongjiang eyaletindeki Suihua kentinin Beilin bölgesindeki yoksulluğu azaltma kurumunun müdür yardımcısı olduğunu yazdı.

Polis 'taciz' iddiası üzerine soruşturma başlatırken, video kısa sürede milyonlarca defa izlendi.

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