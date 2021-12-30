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Sosyal medyada viral oldu: İngiltere Kraliyet Muhafızı çocuğun üzerine basarken görüntülendi

#İngiltere#Sosyal Medya#Dünya

İngiltere’de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.

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İngiltere’de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu.

Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti. O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü kısa sürede dijital dünyanın gündemine oturdu ve viral oldu. Sosyal medyada hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada viral oldu: İngiltere Kraliyet Muhafızı çocuğun üzerine basarken görüntülendi

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Bugün erken saatlerde Londra Kulesi'nde rutin bir devriye sırasında meydana gelen bir olaydan haberdarız' denildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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'Nöbetçi Muhafız, halkı devriyenin yaklaştığı konusunda uyardı, ancak çocuk ne yazık ki beklenmedik bir şekilde askerin önüne çıktı. Asker çocuğun üzerinden geçmeye çalıştı ve görevine devam etti.'

Aynı açıklamada yaşanan olay sonrası çocuğun sağlık durumunun kontrol edildiği bilgisinin de altı çizildi.

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#İngiltere#Sosyal Medya#Dünya

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