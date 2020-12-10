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DHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada rekor kıran görüntü! Çok ilginç kavga...

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Sosyal medyada rekor kıran görüntü! Çok ilginç kavga...
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Hindistan’da metrelerce yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavgası görüntülendi. Bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf kareleri sosyal medyada rekor kırdı.

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  • Hindistan’da sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
  • Hindistan’da sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
  • Hindistan’da sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
  • Hindistan’da sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Ravi Javi adlı bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğraflarda, ağaçtaki bir sincabın yaklaşık 8 metre yükseklikteki yuvasını gagalayan ağaçkakan ile kavgası yer aldı. Fotoğraflarda, ağaçkakanın sincaba pençelerini çıkardığı anlar da yansıdı. Sincabın tepkisinin ardından ağaçkakan uçarak uzaklaştı. Javi fotoğrafları eve gittiği sırada çektiğini açıkladı.

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