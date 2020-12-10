Sosyal medyada rekor kıran görüntü! Çok ilginç kavga...

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Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Ravi Javi adlı bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğraflarda, ağaçtaki bir sincabın yaklaşık 8 metre yükseklikteki yuvasını gagalayan ağaçkakan ile kavgası yer aldı. Fotoğraflarda, ağaçkakanın sincaba pençelerini çıkardığı anlar da yansıdı. Sincabın tepkisinin ardından ağaçkakan uçarak uzaklaştı. Javi fotoğrafları eve gittiği sırada çektiğini açıkladı.

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