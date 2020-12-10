Sosyal medyada rekor kıran görüntü! Çok ilginç kavga...
Hindistan’da metrelerce yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavgası görüntülendi. Bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf kareleri sosyal medyada rekor kırdı.
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Ravi Javi adlı bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğraflarda, ağaçtaki bir sincabın yaklaşık 8 metre yükseklikteki yuvasını gagalayan ağaçkakan ile kavgası yer aldı. Fotoğraflarda, ağaçkakanın sincaba pençelerini çıkardığı anlar da yansıdı. Sincabın tepkisinin ardından ağaçkakan uçarak uzaklaştı. Javi fotoğrafları eve gittiği sırada çektiğini açıkladı.
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