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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada olay yaratmıştı... "Stalin Döner" kapandı!

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Sosyal medyada olay yaratmıştı... "Stalin Döner" kapandı!
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Rusya'nın başkenti Moskova’da açılan Stalin Döner adlı büfe, tepkiler üzerine bir gün sonra kapatıldı. Büfeyle ilgili görseller son günlerde sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğrafların başında geliyordu.

Rusya'nın başkenti Moskova’da açılan Stalin Döner adlı büfe, tepkiler üzerine bir gün sonra kapatıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde açılan Stalin adlı döner büfesi çıkan tartışmalar üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Rus medyası, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin‘in dönemine ait  istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini aktardı.

Rus medyası, güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını belirtti.

HALKIN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin’in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada olay yaratmıştı... Stalin Döner kapandı

Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini kaydetti. 

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