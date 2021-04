Sosyal medyada günün konusu: Robot köpek testlere başladı

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz görüntüler New York'ta gerçek oldu.

2020'nin son günlerinde Boston Dynamics'in robot köpek modellerini kullanacağını duyuran New York Polis Departmanı testlere başladı.

Robot köpeğin NYPD polisleri ile hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüler akıllara 'Black Mirror' dizisini getirdi.

Pek çok kullanıcı bu diziye atıf yaparak 'bilim kurgu gerçek oldu' yorumları yaptı. Söz konusu görüntü sadece Twitter'da 24 saatten az bir sürede 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Robot köpeğin üst kısmına yerleştirilen kamera ile çevrenin görüntüsünü kaydettiği dikkatlerden kaçmadı.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH