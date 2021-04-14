Sosyal medyada günün konusu: Robot köpek testlere başladı

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz görüntüler New York'ta gerçek oldu.

2020'nin son günlerinde Boston Dynamics'in robot köpek modellerini kullanacağını duyuran New York Polis Departmanı testlere başladı.

Robot köpeğin NYPD polisleri ile hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüler akıllara 'Black Mirror' dizisini getirdi.

Pek çok kullanıcı bu diziye atıf yaparak 'bilim kurgu gerçek oldu' yorumları yaptı. Söz konusu görüntü sadece Twitter'da 24 saatten az bir sürede 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Robot köpeğin üst kısmına yerleştirilen kamera ile çevrenin görüntüsünü kaydettiği dikkatlerden kaçmadı.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH — THEE DON (@1800SPOILED) April 12, 2021

NYPD'den daha önce yapılan açıklamada, robot köpeğin testlerinin başarı ile sonuçlanması durumunda bu yıl içinde göreve başlayabileceği bilgisine yer verilmişti.

Robot köpek en son üretim ve güvenlikten sorumlu olmak üzere bir petrol rafinerisinde işe alınmıştı.

Robot köpeğin üreticisi olan Boston Dynamics ise geçtiğimiz aylarda Güney Koreli Hyundai tarafından satın alınmıştı.

Boston Dynamics'in bir diğer robot köpeği Spot, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın kuzeybatısındaki bir askeri okulda gerçekleştirilen tatbikatta yer almıştı.

Şirket bu robotun fiyatının 74 bin 500 dolar olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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