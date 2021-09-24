Sosyal medyada günün konusu: Aşı yalanına 'Osmanlı'yı alet ettiler

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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. İlk olarak Çin'de görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan virüs milyonlarca hayata mal oldu.

Bilim insanları virüs ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştirdi. Aşılar son dönemin en çok konuşulan konuları.

Haliyle özellikle sosyal medyadaki 'sahte haberlerin' de ana konusu. O paylaşımlardan birisi de aşı sertifikalarının ilk olarak Osmanlı Devleti'nde kullanıldığını iddia eden bir belgeydi.

Kısa sürede özellikle Facebook ve TikTok'ta yüzlerce defa paylaşılan bu belge ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayan AFP Fact Check ekibi tüm bu iddiaları masaya yatırdı ve elde ettiği kanıtlar ile tabiri caizse konuya son noktayı koydu.

İlk olarak 15 Eylül 2021'de yapılan söz konusu paylaşım bu belgenin 1721 yılında hazırlandığı iddiasını Endonezya'da binlerce kişiye ulaştırmayı başardı.

Tarihçiler AFP'ye, çoğunluğu Osmanlı Türkçesi ile yazılan belgenin 1906 tarihli olduğunu ve dünyanın en eski aşı sertifikası olmadığını söyledi.

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Tarih profesörü ve Arizona Üniversitesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Müdürü Benjamin Fortna, sertifikanın alt kısmındaki yılın Gregoryen takviminde 1906'ya tekabül ettiğini söyledi ve 'Açık olan şey, belgenin 1906'dan kalma olduğu' dedi.

Sertifikadaki metin, üçüncü aşısını yaptıran İstanbullu 22 yaşındaki Rum Ortodoks bir erkeğe verildiği bilgisini içeriyor.

Ancak söz konusu kişinin hangi aşıyı yaptırdığını bilgisi belgede yer almıyor.