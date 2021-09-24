Sosyal medyada günün konusu: Aşı yalanına 'Osmanlı'yı alet ettiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERDünya Haberleri

Sosyal medyada günün konusu: Aşı yalanına 'Osmanlı'yı alet ettiler

#Koronavirüs#Aşı#Dünya
Sosyal medyada günün konusu: Aşı yalanına Osmanlıyı alet ettiler

Sosyal medyada kısa sürede viral olan 'aşı sertifikası' paylaşımları mercek altına alındı. Tarihçiler ile görüşen AFP Fact Check ekibi tabiri caizse konuya son noktayı koydu.

Haberin Devamı

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. İlk olarak Çin'de görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan virüs milyonlarca hayata mal oldu.

Bilim insanları virüs ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştirdi. Aşılar son dönemin en çok konuşulan konuları.

Haliyle özellikle sosyal medyadaki 'sahte haberlerin' de ana konusu. O paylaşımlardan birisi de aşı sertifikalarının ilk olarak Osmanlı Devleti'nde kullanıldığını iddia eden bir belgeydi.

Bu kadarına da pes: Aşı yapan hemşireye yumruk

İlgili Haber:Bu kadarına da pes: Aşı yapan hemşireye yumruk!

Kısa sürede özellikle Facebook ve TikTok'ta yüzlerce defa paylaşılan bu belge ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayan AFP Fact Check ekibi tüm bu iddiaları masaya yatırdı ve elde ettiği kanıtlar ile tabiri caizse konuya son noktayı koydu.

İlk olarak 15 Eylül 2021'de yapılan söz konusu paylaşım bu belgenin 1721 yılında hazırlandığı iddiasını Endonezya'da binlerce kişiye ulaştırmayı başardı.

Tarihçiler AFP'ye, çoğunluğu Osmanlı Türkçesi ile yazılan belgenin 1906 tarihli olduğunu ve dünyanın en eski aşı sertifikası olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Tarih profesörü ve Arizona Üniversitesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Müdürü Benjamin Fortna, sertifikanın alt kısmındaki yılın Gregoryen takviminde 1906'ya tekabül ettiğini söyledi ve 'Açık olan şey, belgenin 1906'dan kalma olduğu' dedi.

Sosyal medyada günün konusu: Aşı yalanına Osmanlıyı alet ettiler

Sertifikadaki metin, üçüncü aşısını yaptıran İstanbullu 22 yaşındaki Rum Ortodoks bir erkeğe verildiği bilgisini içeriyor.

Ancak söz konusu kişinin hangi aşıyı yaptırdığını bilgisi belgede yer almıyor.

İlgili Haberler:

Bir kentte alarm! 8 köyde 'mavi dil' kâbusuOrtamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyum?Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Farklı noktada olmamız gerekirdi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Dünya