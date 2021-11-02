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Sosyal medyada gündem oldu: Biden COP26'da uyudu!

#Biden#COP26#Dünya

COP26 iklim değişikliği zirvesinde gözleri kapalı oturan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girdi.

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Dünya belki de tarihin en büyük felaketi olacak iklim değişikliğine karşı önlem almak için harekete geçti.

Bu alanda pek çok adım atılıyor. Dünyanın gözü krizi engellemek için atılacak yeni adımların masaya yatırıldığı BM iklim zirvesi COP26'da

Ancak görünen o ki Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26'nın önüne geçti. Zira ABD Başkanı'nın açılış konuşması sırasında uyuduğu anlar kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline geldi.

New York Post gazetesinin haberine göre, bir yardımcısı yaklaşıp onu uyandırmadan önce Biden 22 saniye gözlerini kapadı.

ABD basınındaki bazı haberlerde ise Biden'ın Roma'daki zirveden hemen sonra Glasgow'a geçtiği hatırlatıldı ve yoğun programına vurgu yapıldı.

Öte yandan Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi.

Göreve başlar başlamaz Paris İklim Anlaşması'na geri döndüğünü belirten Biden, "Bence özür dilememeliyim ama yine de geçmiş yönetim döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür dilerim." ifadesini kullandı.

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Biden, bütün büyük ekonomilerin sera gazı salınımı konusunda amaçlarına ulaşmasını umduğunu vurgulayarak, "ABD, bu konuda üzerine ne düşüyorsa yapacaktır." dedi.

Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşmasından çekilmesi nedeniyle özür diledi

Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi

GÖREVE GELDİĞİNDE KARARNAME İMZALAMIŞTI

Ocak 2017'de ABD Başkanlığı görevine gelen Donald Trump, görevindeki ilk yılında Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuş ve süreç resmi olarak Kasım 2020'de tamamlanmıştı.

"İklim değişikliğiyle mücadele" en büyük seçim vaatlerinden biri olan Biden ise göreve geldiği 20 Ocak'ta anlaşmaya geri dönülmesi için bir kararname imzalamıştı

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#Biden#COP26#Dünya

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