Sosyal medyada gündem oldu: 'Beğeni' uğruna canından oluyordu!

Sosyal medya Kaylin Phillips isimli kadını konuşuyor.

Üniversite eğitimi için Bali'de olan ABD'li kadın minik ahtapot ile verdiği poz nedeniyle az kalsın canından oluyordu.

Sahilde turuncu renkli minik bir ahtapot ile karşılaşan genç kadın ahtapotu avucunun içine aldı ve kameraya gülümsedi.

Bu anları TikTok hesabından paylaşan kadın gelen mesajlar sonrası korkunç gerçeği öğrendi.

Phillips'in elinde tuttuğu ahtapot gezegenimizin en tehlikeli hayvanlarından birisi olarak nitelendiriliyor.

Çoğunlukla ısırıkları hissedilmeyecek kadar yumuşak olan ahtapot ısırdığı insanı birkaç dakika içerisinde öldürüyor.

Phillips'in bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Genç kadın daha sonra yaptığı açıklamada videoyu çektiği sırada bu gerçekten habersiz olduğunu vurguladı.

Uzmanlar bu ahtapotun zehrinin bir insanı yeterli oksijen almasını engelleyerek dakikalar içinde öldürebileceğini ya da felç bırakabileceğini belirtiyor.

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